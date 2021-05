Encontraron decenas de cadáveres a orillas del río Ganges: investigan si fue por coronavirus

En las últimas horas aparecieron decenas de cuerpos sin vida flotando en las aguas del río Ganges, ubicado al norte de la India, sospechan que podrían ser víctimas de coronavirus. En ese país la situación sanitaria es devastadora: la segunda ola generó un colapso de todos los sistemas de salud, crematorios y cementerios.

"El incidente de los cadáveres encontrados frotando en el Ganges en la región de Buxar de Bihar es lamentable, definitivamente se trata de una cuestión en investigación", afirmó en Twitter el ministro indio de Recursos Hídricos, Gajendra Singh Shekhawat.

Los primeros cuerpos -según la cadena de televisión delhí NDTV- aparecieron el lunes en las orillas del sagrado Ganges en la localidad de Buxar, cercana a la frontera con el vecino estado de Uttar Pradesh.

Además, decenas de nuevos cuerpos fueron hallados este martes en la localidad de Ghazipur, en Uttar Pradesh, informó el juez de distrito de la zona, M.P. Singh, en declaraciones recogidas por la agencia local ANI. Las autoridades han recuperado hasta el momento 71 cadávares, precisaron funcionarios en el estado de Bihar.

"Hemos recibido la información y nuestros oficiales están presentes en la zona, donde se está llevando a cabo una investigación. Intentamos saber de dónde han venido", dijo Singh.

La vista de cadáveres en el Ganges no es una novedad, ya sea porque las familias más humildes no pueden permitirse pagar una cremación o por motivos religiosos y culturales, aunque no es frecuente que aparezcan decenas de golpe.

La India se encuentra sumida en una crisis por el avance del coronavirus, por lo que se ha desatado el temor de que los cuerpos pertenezcan a fallecidos por una enfermedad que golpea tanto a las grandes ciudades como al medio rural. Las autoridades indias aún no confirmaron esta versión.

Un drama que crece

El país asiático se mantiene en el epicentro global de la pandemia sin atisbar un pico de infecciones, y este martes registró 329.942 nuevos casos en 24 horas.

La virulencia de esta segunda ola del coronavirus genera un colapso sanitario, así como una escasez de oxígeno de uso médico y camas de cuidados intensivos en estados como Nueva Delhi o el occidental Maharashtra.

Decenas de pacientes murieron en las últimas semanas en el país por la escasez de oxígeno, los últimos casos anoche en un hospital del estado meridional de Andhra Pradesh de enfermos que fallecieron por el retraso de un camión cisterna.

En las últimas horas India superó las 250 mil muertes y es el tercer país con más fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, solo superado por Estados Unidos (596 mil) y Brasil (423 mil).

