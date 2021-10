WhatsApp, Facebook e Instagram se cayeron de forma masiva este lunes al mediodía y millones de usuarios quedaron incomunicados.

El incidente que afectó a las tres plataformas que son propiedad de Mark Zuckerberg comenzó a las 12.15 (hora argentina) y fue de alcance global.

Un tuit de la periodista de tecnología del New York Times Sheera Frenkel reveló que incluso hubo empleados que, según le dijeron, no pudieron ingresar a sus oficinas. La reportera no dijo dónde.

“Estaba hablando por teléfono con alguien que trabaja para FB, quien describió que los empleados que no pudieron ingresar a los edificios esta mañana para comenzar a evaluar el alcance de la interrupción porque sus credenciales no funcionaban para acceder a las puertas”, escribió Frenkel.

Ryan Mac, quien también cubre el apartado de tecnología del medio neoyorquino, agregó un dato relevante sobre el método de trabajo de los empleados de la gigantesca empresa.

"No solo los servicios y las aplicaciones de Facebook están inactivos para el público, sus herramientas internas y plataformas de comunicación, incluido Workplace, también están fuera de servicio. Nadie puede hacer ningún trabajo. Varias personas con las que he hablado dijeron que esto es el equivalente a un 'Día de nieve' (sinónimo de día libre) en la empresa", explicó.

“Somos conscientes que algunas personas tienen problemas para acceder a la aplicación de Facebook. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, indicó Facebook en su cuenta de Twitter. El mensaje fue replicado por los perfiles oficiales de Instagram y WhatsApp.

Andy Stone, encargado del área de comunicaciones de Facebook, ofreció disculpas a los usuarios y aseguró que ya se estaba trabajando en el problema.

Tal fue la magnitud del incidente que Telegram, quizás la principal alternativa a WhatsApp en mensajería, también sufrió problemas, pero esta vez por la llegada masiva de nuevos usuarios.

"Con toda la gente nueva que se está registrando, las cosas van un poco lentas. Es bueno tenerlos, pero todo a la vez es demasiado. ¡Perdón!", respondió la cuenta oficial de Telegram en Twitter a un usuario que había reclamado por fallas en su servicio.