Emergencia hospitalaria en Sarmiento: no hay médicos y la ambulancia no tiene cubiertas

En la sesión realizada este lunes en el Concejo Deliberante se declaró la emergencia hospitalaria en Sarmiento, debido a la graves falencias que tiene el edificio en materia sanitaria y por la cual no puede prestar los servicios básicos: "Esperamos una respuesta inmediata del Gobernador y del Ministro de Salud. Apuntamos al gobierno provincial porque es a quien le corresponde los honorarios de los médicos y el ampliar el presupuesto para este hospital", afirmó la Mariela Selesky.

Desde el Concejo se explicó que anteriormente desde el Área Programática Sur habían comunicado que las guardias estarían garantizadas reconociendo la salida de médicos. "Ante esa situación y sumada la falta equipamiento del nosocomio local, se declaró la emergencia".

Yalil Bravo, concejal de Sarmiento detalló "hemos declarado la emergencia por la situación en el hospital. No tenemos médicos, vienen y se van enseguida, hay una ambulancia que no funciona, no sale porque no tiene cubiertas, el abandono es total, no hay insumos", lamentó.

Asimismo, aclaró que no hay soluciones concretas a reclamos de varios años "ya en el 2013 se había declarado la emergencia hospitalaria y desde fecha soo hemos tenido parches, soluciones por unos días. Llegamos a esta situación porque hubo algunos problemas en la semana, la ciudadanía se acercó al Concejo y se planteó esta situación", dijo.

Sarmiento hoy cuenta con más de 20 mil habitantes y ante cualquier emergencia, los pacientes deben viajar a Comodoro Rivadavia "las soluciones concretas no llegan, hace un par de días se fueron dos médicos más, La gente está desprotegida. No tiene servicio de maternidad hace años y todo esto lo volvimos a plantear durante la pandemia. Queremos que venga el ministro de Salud" manifestó Bravo a FM Cadena Tiempo.