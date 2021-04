COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La muerte de Carlos Hughes, el periodista de diario Jornada que había sido atropellado este martes, causó tristeza y consternación en el ámbito de los medios de comunicación de Chubut.

Apenas se conoció la noticia de su fallecimiento, decenas de colegas se expresaron en Twitter con emotivos mensajes en los que lo recordaron.

Hughes había sufrido heridas graves tras ser embestido por un VW Gol este martes a la tarde en cercanías del Puente Hendre y lo habían trasladado de urgencia al Hospital Zonal. Lamentablemente, sobre las 16:45 se conoció la triste noticia de su fallecimiento.

Las compañeras y compañeros de @carlosdhughes despedimos con profundo dolor, tristeza y emoción a uno de los nuestros. Y acompañamos a toda su familia en este momento difícil. #QEPD https://t.co/m05R0iAaYoLink Tweet de Diario Jornada

TRISTEZA Hace menos de una semana le mandé un WhatsApp por cosas de nuestra profesión y, como siempre, me respondió... Posted by Adrián Sandler on Tuesday, April 13, 2021 Adrián Sandler

"Que tristeza por Dios... que injusto Hasta siempre, @carlosdhughes"; "Tenías mucho más tiempo por acá, @carlosdhughes. Es inexplicable tu partida. Solo espero que pronto te encuentres con Checho para hablar de fútbol, política y periodismo #VolaAlto #GraciasPorTanto", fueron algunos de los mensajes de colegas y amigos en Twitter.

Que tristeza por Dios... que injusto 😔 Hasta siempre @carlosdhughesLink Tweet de Lole_vb

Tenías mucho más tiempo por acá @carlosdhughes... Es inexplicable tu partida sólo espero que pronto te encuentres con Checho para hablar de fútbol, política y periodismo #VolaAlto #GraciasPorTantoLink Tweet de Mariana Filocamo 💚💚

"Me duele el alma", resumió otra usuaria; "No caigo... no sé cuando va a pasar. Hasta esta mañana hablamos como todos los días y nada... que se yo amigo. Se te va a extrañar. Mucho. . Abrazo al cielo Carlitos".

No caigo... no sé cuando va a pasar. Hasta esta mañana hablamos como todos los días y nada... que se yo amigo. Se te va a extrañar. Mucho. 😢. Abrazo al cielo Carlitos.Link Tweet de Ramiro Outeda

"Qué cosa increíble. Como se nos van esos tipos de los que podrías aprender toda la vida. Este era como Checho, de esa escuela, que también se nos fue muy temprano. Todos te vamos a extrañar Galenso. Es un día tristísimo", resumió otro amigo de Carlos Hughes con profundo dolor.

Que cosa increíble. Como se nos van esos tipos de los que podrías aprender toda la vida. Este era como Checho, de esa escuela, que también se nos fue muy temprano. Todos te vamos a extrañar Galenso. Es un día tristísimoLink Tweet de Coco Barragan ✌🏼💚

"Enorme y dolorosa pérdida la de @carlosdhughes. Un profesional que se ganó el prestigio en su profesión con su respetuoso laburo. Abrazo enorme a su familia y a tanta gente amiga que tenía por aquí", fue el mensaje de otra colega.

Enorme y dolorosa pérdida la de @carlosdhughes. Un profesional que se ganó el prestigio en su profesión con su respetuoso laburo. Abrazo enorme a su familia y a tanta gente amiga que tenía por aquí.Link Tweet de Alejandra Sepulveda 💜💚

Abrazo al cielo @carlosdhughes. Cuánto dolor. Mi acompañamiento a la familia y amigos. QEPDLink Tweet de Rodrigo Mansilla

DESPEDIDA DE POLÍTICOS DE CHUBUT

"Se nos fue el Galenso Hughes. Un tipo sumamente bondadoso, profesional y muy querido, sobre todo por lo buen tipo. Esos golpes inesperados de la vida, que nos dejan perplejos. Un abrazo inmenso a toda su familia, y a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo", tuiteó el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre.

Se nos fue el Galenso Hughes. Un tipo sumamente bondadoso, profesional y muy querido, sobre todo por lo buen tipo. Esos golpes inesperados de la vida, que nos dejan perplejos. Un abrazo inmenso a toda su familia, y a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo #Chubut https://t.co/I13Gcpe9NWLink Tweet de Ricardo Sastre

"¡Que tristeza! ¡Que injusto es todo! Gran abrazo al cielo, @carlosdhughes", escribió Florencia Papaiani, diputada provincial.

Que tristeza ! Que injusto es todo! Gran abrazo al cielo @carlosdhughes ! #TrelewLink Tweet de Florencia Papaiani

"Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Hughes. Perdemos a un gran periodista, comprometido con su tiempo y comunidad, pero sobre todo a una gran persona. Les envío mis condolencias y fuerzas a su familia, amigos y compañeros del diario Jornada", fue el mensaje del intendente de Trelew, Adrián Maderna.