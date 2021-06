Para homenajear a los bomberos Voluntarios que este miércoles 2 de junio conmemoran su día, una maestra de Trevelin decidió enseñarle a sus alumnos de primer grado la importancia de la labor de estos servidores públicos y les escribió un cuento sobre una anécdota que le ocurrió en el aula con una estudiante.

Andrea Thomas enseña en la escuela Escuela Nº 57 y Nº 166 de Trevelin, y hace más de 30 años que es maestra de nivel primario.

Para rendir homenaje los Bomberos Voluntarios del Cuartel de Trevelin, y enseñar a sus alumnos sobre esta fecha y la importancia del trabajo que diariamente realizan los brigadistas, se le ocurrió utilizar una narración, que basó en una historia real de la que fue protagonista.

"En esta época de aislamiento que he tenido más tiempo para compartir en familia y estar en casa para poder escribir y me surgió la idea de redactar este cuento para compartir con mis alumnos y que ellos también puedan entender sobre el trabajo que hacen nuestros bomberos y la importancia de lo que les enseñan sus papás", explicó Andrea a EQSNotas.

Docente desde los 16 años, pasó su vida rodeada de chicos, y asegura que tiene muchas experiencias para escribir y contar.

"Cuando me pasó esto con esta alumnita me prometí a mi misma que iba a empezar a contar cosas que surgieran de mis alumnos y la verdad que fue una experiencia que me marcó porque los bomberos para mi siempre fueron muy importantes pero también me impresionó lo que generamos los papás en los chicos y que por ahí no nos damos cuenta", manifestó.

Esta es la historia que escribió Andrea para sus alumnos, que compartieron con sus padres, y que emociona a toda una comunidad:

