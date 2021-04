ESQUEL (ADNSUR) - La curva de contagios en la localidad de Esquel no frena y los casos aumentan lo que preocupada a las autoridades municipales y sanitarias. El director del Hospital de Esquel, Sergio Cardozo, planteó días atrás la necesidad de restringir la circulación nocturna para evitar la realización de eventos, y así que se sigan suscitando los contagios.

El intendente de la localidad cordillerana, Sergio Ongarato, recordó que “en Esquel y la cordillera, la pandemia empezó 8 meses después de la llegada a Buenos Aires. Esto generó que nosotros estemos en un escalón inferior a otras localidades de la provincia y el país. Aquí, los casos van aumentando. Ayer martes, había una fila importante en el Plan ‘Detectar’”.

Y en este marco, reconoció que “tenemos problemas serios para brindar el servicio en la Municipalidad porque todos los días aparecen empleados con Covid con sus consecuentes contactos estrechos. Hay muchas áreas resentidas para ofrecer las tareas municipales. Ahora, el Secretario de Gobierno y otro funcionario están con Covid. Yo estuve aislado 5 veces. Todavía no me vacuné y lo voy a hacer cuando la gente de Salud me lo diga. Hasta ahora, estamos con los mayores de 80 años y con las personas de riesgo”, detalló.

El intendente confirmó la adhesión de la localidad a la restricción nocturna anunciada por el Gobierno de Chubut. “Vamos a tomar las mismas medidas que tomó provincia como es la restricción horaria desde las 01 hs a las 06 hs. AM. Vamos a hacer controles pero tenemos las dificultades con los inspectores que están aislados o enfermos", dijo y agregó que "hablamos con el ministro de Salud que las medidas no deberían durar más de 15 días y luego flexibilizarse. Las medidas apuntan a que bajen los contagios y que las Terapias Intensivas de los hospitales no se colapsen”, subrayó.

Y adelantó que este miércoles se reunirá con dirigentes deportivos para apelar a la responsabilidad para que se evite juntar gente innecesariamente. También, indicó que "hay que ver las marchas porque de ahí surgen muchos contagios”, alertó.

“Tenemos un grupo de gente joven a quienes denominamos ‘guías Covid’ que recorren los comercios para concientizar a la gente y verifican las medidas para evitar los contagios. Lamentablemente, hay locales que no cumplen y se han labrado muchas actas y se trabaja con la Jueza de Faltas para avanzar con las sanciones más duras”, informó en diálogo con Cadena Tiempo.

CONVENCIÓN DE LA UCR

Con respecto a la Convención de la UCR del 24 de abril en Gaiman, el jefe comunal se mostró prudente al sostener que “si hay un avance del virus, lo aconsejable sería que no se realicen movimientos de gente de toda la provincia y evitar los agrupamientos. Quizás haya que posponerla. Vamos a ver la evolución de la situación epidemiológica y las autoridades decidirán qué hacen”, cerró.