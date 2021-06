Uno de los principales asesores médicos del Gobierno, el infectólogo Luís Cámera, afirmó este miércoles que no le tema a la variante Delta del coronavirus, y aseguró que si llega al país "va a venir en dos meses".

“Al virus Delta se lo presenta a nivel mundial como el demonio de Tasmania, yo particularmente no le tengo tanto temor; si viene, va a venir en dos meses”, afirmó el ex jefe del Programa de Medicina Geriátrica del en Hospital Italiano de Buenos Aires respecto a la evolución del virus originada en la India.

En ese sentido, el asesor presidencial aseguró estar "muy atemorizado con lo que tenemos", en referencia a "este pequeñísimo rebrote que estamos haciendo en este momento".

"No sé si este virus le va a competir al andino o al de Manaos y si le va a ganar en términos de contagiosidad”, dijo.

Sin embargo, en el Gobierno sí ven con preocupación una posible distribución de la variante en el país, y por eso se tomó la controvertida decisión de restringir el ingreso de personas al país por vía aérea, una medida que dejó a muchos argentinos sin poder regresar a sus casas.

Al respecto, Cámera defendió la decisión, asegurando en diálogo con María Laura Santillán durante una entrevista en CNN que "está bien hacer un control estricto en Ezeiza".

"Ahora, el número de vuelos que se restringen es otro tema de conversación. Hay que controlar la gente que viene y la cuarentena que tiene que hacer, la idea de colocarlos en hoteles. Yo estoy preocupado por un aumento de casos de los últimos cinco días, deberíamos tener menos casos y estoy preocupado con eso, hace que la segunda ola se prolongue”, reflexionó.

Y amplió: “No me gustaría adelantar y tener las vacaciones en julio, lo pasaría a agosto cuando haya menos virus circulando”.

“El virus es depredador, entra y hay que ver cuántas presas hay, porque tenemos otros dos depredadores que son tremendos, como Andina y Manaos. Hay que tratar de que no entre, pero cuando entre vamos a tener bastante gente vacunada, en un muro de contención. No le tengo tanto temor a Delta porque creo que se lo va a poder controlar previamente. Sí quiero ver cómo resolvemos esta ola, eso es lo que me está preocupando”, cerró.