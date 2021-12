Conoció a Comodoro por las transmisiones de ADNSUR y decidió viajar para visitar la ciudad

Este lunes, en el "Buen Día Comodoro" de ADNSUR que conduce Sole Chorny tuvo una entrevista muy especial con una mujer que visitó la ciudad, la cual conoció a través de este medio.

"Yo no conocía Comodoro. Gracias a las transmisiones de ADNSUR, en donde mencionaron que inauguraron la Casa de Comodoro en Buenos Aires y fui a consultar", expresó Cinthia Aguilar, quien es oriunda de allí.

Y sostuvo que "me pasaron el contacto de Gabriela Zuñeda -referente de Comodoro Turismo- y me armaron una ruta para que visitara. Y así me decidí a venir. "Salimos a Rocas Coloradas, fuimos a Rada Tilly. Todo esto surgió por el Buen Día Comodoro", resaltó.

Cinthia explicó: "acá no tengo familia. Vine a conocer, porque tengo un amigo que este año vino acá, nunca había venido, no conocía el sur y por lo de JetSmart me terminé de decidir y vine".

"Llegué el viernes y me voy este miércoles. Disfruté mucho estos días, es muy linda la vista, fui a la costanera y me encantó", concluyó la joven que vive en Morón, en la Zona Oeste de Buenos Aires.