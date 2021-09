Una mujer estadounidense causó conmoción en los Estados Unidos luego de confesar que vio a su pareja asesinar a su hijo de 5 años, pero que no hizo nada "para salvar la relación".

El brutal crimen fue comentido en un hotel ubicado en San Antonio, Texas, donde Daniel García, de 26 años, mató a golpes al menor en presencia de su madre, Nickolle Aguilar.

En base a los primeros informes, la mujer quedó sorprendida por la situación, pero pese a eso se quedó inmovil y, posteriormente, ni siquiera realizó la denuncia.

Una vez detenida Aguilar confesó que el sujeto golpeó la cabeza de su hijo contra una pared, provocando la inmediata muerte del menor, y no solo eso, sino que ella tomó el cadaver de su hijo y lo enterró en un campamento en el condado de Bexar, en Texas.

Acto seguido decidió esconderse mientras que su compañero escapó a Costa Rica, donde fue atrapado por la policía.

Según dijo la mujer, no detuvo el ataque contra el menor porque "estaba demasiado ansiosa por tener una relación", y buscaba salvarla. La denuncia, además, no la realizó para que los servicios infantiles no le quitaran la custodia del resto de sus hijos.