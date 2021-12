Una nueva ola de contagios se registra en los últimos días en la Argentina. El crecimiento de los casos preocupa ante la detección de circulación comunitaria ya en algunas regiones de la nueva variante del Covid19 : Ómicrón, calificada como la más contagiosa de las variantes existentes.

El gobernador de Catamarca Raúl Jalil, anunció ante el incremento de casos positivos- en paralelo con el aumento de atención en el sistema sanitario - que quienes no se hayan vacunado contra el Coronavirus deberán pagar los gastos que conlleve su internación y tratamiento en caso de requerir asistencia por Covid19.

“En Catamarca tenemos tratamiento gratuito para todas las personas, tengan o no tengan obra social. Lo que vamos a evaluar es que los que tengan y no se vacunen, deban pagar a través de la obra social”, había anticipado días atrás.

En Catamarca podrían cobrarle la internación y tratamiento por covid a quienes no quieren vacunarse

La medida, a través del Decreto 3.095 publicado el martes, establece que quedan “exceptuados de los beneficios del régimen ‘Prestaciones Médicas - Especial COVID-19′ y del régimen de ‘Cobertura Co-Seguro Módulos COVID-19′”, en el sistema de salud pública todas aquellas personas “que no tengan el esquema completo de vacunación contra coronavirus”.

Sin embargo, el decreto establece una salvedad de pago para “aquellas personas que demuestren que la falta de vacunación contra el COVID-19 obedece a razones médicas y/o de fuerza mayor debidamente acreditada no serán alcanzadas por la excepción dispuesta en el presente decreto”, según publica INFOBAE.

La ministra de salud de la provincia catamarqueña, Manuela Ávila , señaló que ”en la provincia estamos en un 89% de personas vacunadas con el esquema completo; sin embargo, no me preocupan los vacunados, me preocupa un 10 % de la población que no ha recibido ninguna de dosis”.