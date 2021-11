El ministro de Salud Fabián Puratich destacó que “se logró sostener en el tiempo una poca cantidad de casos positivos y que todavía la variante ‘Delta’ no tuvo ningún impacto en la provincia. Son cosas muy positivas”. Al respecto, comparó la situación de Chubut con la de Neuquén que "me tocó compartir un rato con Omar Gutiérrez (el gobernador neuquino) y me contaba que allá tienen 100% de la variante ‘Delta”.

“El compromiso de la sociedad es fundamental para que nos siga yendo bien epidemiológicamente. Uno tiene que seguir sosteniendo el cuidado individual, pedir la vacuna para los eventos donde se reúnen muchas personas”, señaló.

“En los Juegos de la Araucanía, el 90% de los chicos estaban vacunados y se les hizo el hisopado previo a quienes no lo estaban. Se hizo todo lo posible para sostener de la mejor forma la situación. Cada vez hay más eventos (a pesar que sean al aire libre) hay que tener cuidados y cumplir con los requisitos para poder sostener la situación”, recomendó.

“La vacunación ya arrancó en varias escuelas. El fin de semana, estuve en el vacunatorio de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia. El tema de las escuelas nos va a permitir avanzar con la vacunación de una manera más rápida y ágil”, valoró.

“Ya se vacunó al 90% de las personas mayores de 18 años al menos con 1 dosis. Hay alrededor de un 78% del total de las personas con el esquema completo de vacunación. Hay un 60% de adolescentes (mayores de 12 años) con 1 dosis de vacuna. Hay un 33% de los niños de 3 a 11 años. En Comodoro Rivadavia, hay algunos niños que empezaron a completar los esquemas. Hay que seguir estimulando porque hay muchas vacunas”, precisó.

“Una vez que se terminen todos los estudios, se va a buscar que la vacuna sea obligatoria como la vacuna antigripal. Se busca que sea una vacuna más del calendario como la antigripal. La idea es que esta vacuna forme parte del calendario”, adelantó en Cadena Tiempo de Trelew.