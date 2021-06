El gobierno del Chubut avanza en gestiones para comprar vacunas contra el coronavirus, así lo confirmó este mediodía el gobernador Mariano Arcioni, cuando anunció este martes por la mañana, un plan de vacunación para trabajadores esenciales.

Arcioni respaldó las gestiones del Gobierno Nacional por el abastecimiento de vacunas contra el Covid19, sin embargo, afirmó que la provincia comenzó con las gestiones para comprar vacunas.

En este marco, indicó que durante la reunión que mantuvo por videoconferencia con la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzoti y con el ministro del Interior, Wado de Pedro, "se nos explicó el procedimiento en el caso de hacer las gestiones para comprar vacunas", dijo.

"Nosotros respaldados absolutamente el plan de vacunas del gobierno nacional, pero lo que no quita que podamos avanzar en cuanto a gestiones como estado provincial para poder adquirirlas. Estamos conversando con laboratorios y demás, lo estamos haciendo", confirmó.

Sin embargo, el gobernador aclaró que "fiel a nuestra responsabilidad se va a estar anunciando de llegar a concretar alguna de esas gestiones. Lo cierto es que el procedimiento para la adquisición es muy complejo".

Pese a la complejidad, el gobernador confirmó que "no nos podemos detener en esa gestión sino avanzamos en forma paralela" con el respaldo al gobierno nacional porque "estamos teniendo las cantidades suficientes para lograr el 100 por ciento de la vacuna en la provincia del Chubut".