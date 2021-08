Una nueva versión de la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)planea anunciar en los próximos meses el Gobierno Nacional. Esta nueva aplicación permitirá pagar el boleto de transporte público directamente desde el celular, sin tener que andar con la tarjeta plástica en mano entre otras novedades.

Se trata de SUBE Digital, que contará con la posibilidad de pagar el transporte público únicamente con el celular mediante una tecnología contactless. Es que si bien actualmente la tarjeta SUBE permite consultar el saldo, cargar dinero a través de distintas aplicaciones de pagos y billeteras virtuales, entre otras opciones, no así cargar dinero de forma directa.

Esta nueva aplicación móvil - que esta previsto que comience a implementarse durante el 2022 - tendrá como opción cargar dinero en la cuenta SUBE mediante una billetera virtual; consultar el saldo y los últimos viajes, y utilizar el celular para acreditar los pagos en el transporte público.

Si bien la tarjeta plástica no dejará de funcionar, se le otorgará una nueva posibilidad de pago a los usuarios, quienes únicamente deberán descargarse la aplicación en su celular y crear un usuario vinculado a una cuenta SUBE para operar, según publica El Cronista.

MÁS FUNCIONES

Otras novedades con las que contará la SUBE Digital es que no será necesario estar conectado a una red de internet o a datos móviles para poder utilizar sus funcionalidades, por lo que su uso será más práctico en caso de que no haya una red disponible, no se tenga más datos en el plan del celular o no alcance la señal.

También ofrecerá otros servicios tales como la posibilidad de una recarga automática en cualquier momento y lugar, y una notificación móvil para cuando el saldo en la cuenta sea bajo.