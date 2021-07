La Municipalidad de Trelew se encuentra evaluando la posibilidad pedir el certificado de vacunación a quienes ingresen a restaurantes, colectivos y lugares públicos en esa ciudad. La medida podría comenzar a regir en agosto, según anticipó Norberto Yahuar, secretario de coordinación, en las últimas horas. Sin embargo, esta posibilidad no sería vista con buenos ojos por parte del sector hotelero - gastronómico.

El empresario hotelero, Miguel Ramos, cuestionó duramente la iniciativa que analiza pedir certificado de vacunación a los vecinos de la ciudad de Trelew para poder ir a lugares públicos, como restaurantes o usar el transporte público entre otros.

Si bien Ramos aclaró - en diálogo con LU20 - que está de licencia por 3 meses en la Cámara de Turismo porque está abocado a la actividad política. Reconoció que habló con varios prestadores quienes le adelantaron que, de aplicarse lo anunciado, no lo van a acatar.

"Los prestadores no se van a poner en inspectores sanitarios" sostuvo sobre la medida que evalúa el gobierno municipal de Trelew y que fue anunciada recientemente por Norberto Yauhar. Y consideró que a partir de esta posición, seguramente no pasará de una declaración la iniciativa porque "es ridículo y seguramente no se va a implementar" aseguró.