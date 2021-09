Bullrich: "Nosotros no somos el proyecto de la casta política, empleo público y plan social"

Este lunes por la mañana, la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, visitó la ciudad de Comodoro Rivadavia en un viaje que realizó por la provincia y aseguró su apoyo al precandidato a senador, Ignacio Torres y Ana Clara Romero como precandidata a diputadada nacional.

En una entrevista exclusiva con ADNSUR, la actual Presidenta del PRO a nivel nacional, manifestó: “Vine para respaldar a Ignacio Torres y a Ana Clara Romero y a toda la lista, estamos compitiendo en las PASO otra dos listas más pero creemos que esta es una lista que hoy, desde mi punto de vista, representa lo que Juntos por el Cambio quiere para Chubut, quiere para el país”.

Ante la consulta sobre la situación actual de la provincia y su propuesta partidaria, Bullrich sostuvo que buscan que en Chubut "se recomponga el trabajo, que la educación de la provincia salga de esta especie de tobogán de la decadencia, que no ha podido salir durante tanto tiempo" y agregó "la necesidad de manejar con más transparencia los fondos públicos. La necesidad de tener controles, de utilizar el dinero para infraestructura y obras para la gente”.

En relación al presente educativo de los chubutenses, Bullrich enfatizó en que "la educación no sea algo inalcanzable, que pueda haber clases".

Además, ponderó como "trascendente" pensar en que se pueda "quebrar la hegemonía de 40 años de mono partido en el senado, eso es algo estratégico. Si uno piensa de Alfonsín hasta ahora, en el 2023 quebrar eso sería magnífico para la democracia Argentina”, en relación a "una hegemonía del reto del peronismo".

“No he visto mucho lo que está sucediendo en Chubut en cuestiones de seguridad. En este momento lo que sé es que hay un reclamo policial por bajo salario, yo creo que eso pasa en todos los sectores del Estado, tanto los docentes como el personal de salud y personal policial. Pero es necesario cuidar a los que nos cuidan, tenemos que tener a la fuerza de seguridad bien, que no tengan que hacer dos o tres trabajos. Eso es muy importante para que realmente se sientan valorados. Me imagino que el proyecto de seguridad nacional estará también impactando aquí, de haber cambiado tantas cosas a nivel nacional que eran tan positivas en la lucha contra el narcotráfico”, sentenció la ex ministra.

Respecto a su sensación sobre cómo la sociedad percibe la situación del país, Patricia argumentó que desde su partido se encuentran “luchando mucho para que no se sienta que la Argentina está perdida y entonces como esta pérdida no nos importa", y al respecto consideró que es necesario "volver a luchar". "Hay muchos intereses que derribar en este país, así que yo les pido a los chubutenses, que está sensación de angustia que sienten, la transformen en Juntos por el cambio, que tuvo problemas en su gobierno, pero somos personas que creemos en los emprendedores, en las empresas, en más empleo privado que público, menos impuestos y leyes laborales modernas, que haya libertad”, sostuvo.

“Nosotros no somos el proyecto de la casta política, empleo público y plan social, somos este gran sueño de clase media. Sé que la gente está un poco caída pero bueno vamos paso a paso, yo lo siento porque me estoy recorriendo todo el país y siento que paso a paso vamos a recuperar la esperanza”.

Por otro lado, habló sobre la situación de la pandemia y la cuarentena en relación directa con la información que trascendió sobre el Gobierno Nacional, y dijo que “los argentinos somos igualitaristas, nosotros en nuestras casas, hicimos la cuarentena mientras el presidente la violaba, nos cae muy mal que el presidente diga que se va a poner su propia pena todo lo contrario lo que le pasa a cualquiera”.

“Creo que el gobierno ha generado una enorme decepción, sobre todo porque Alberto Fernández había dicho que era una persona moderada, que iba a ser capaz de ser presidente y Cristina vice. Sin embargo tenemos un gobierno que como una calesita no sabe muy bien a dónde ir, ni para donde va el manejo de la cuarentena tan estricto, que terminó destruyendo” y agregó que ellos “no tuvieron mucha escucha", que les dijeron cosas feas, entre ellas la clasificación de "anti cuarentena". "Uno se tiene que cuidar de manera inteligente sin descuidar la vida de los argentinos”, concluyó.