COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde ATE Comodoro se informó que los auxiliares de educación no irán a trabajar a las escuelas desde este miércoles. Reclaman condiciones de "bioseguridad" y que se garantice el estado de los servicios dentro de las escuelas.

"Bajo ningún concepto permitiremos que los auxiliares de la educación permanezcan y/o realicen sus actividades en los establecimientos educativos de nuestra ciudad, puesto que a la fecha no se garantizaría que los mismos estuvieran en óptimas condiciones", anunció la delegación de Comodoro Rivadavia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Reclaman que se debe cumplimentar con "las condiciones óptimas" como son la normativa de bioseguridad, normas ISO y certificaciones pertinentes sobre el estado real de los servicios, entre los que detallaron falta de agua corriente, falta de limpieza de tanque, falta de insumos, entre otros.

La delegación local de ATE anunció que en "en tanto no se realicen las gestiones y/o tareas de refacción correspondiente que garanticen la bioseguridad de toda la comunidad educativa que el Estado Provincial ostenta que cumplimenta y teniendo en cuenta la situación actual que se da con la cantidad de casos positivos de Covid19, en resguardo de la salud de todos no esperaremos a que se incrementé la cifra de contagios", y por ello, se define que los trabajadores no concurran a las aulas hasta se cumpla con lo requerido.