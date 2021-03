WASHINGTON - El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que investiga y monitorea el avance del coronavirus en Estados Unidos dio a conocer una guía para quienes ya fueron vacunados contra el coronavirus. Allí, afirma que estas personas ya pueden volver a reunirse libremente en espacios cerrados con otras también inmunizadas contra el covid. Sin embargo, en los lugares públicos deben continuar utilizando barbijo y manteniendo distancia social.

Además, informó que los abuelos que ya estén totalmente vacunados pueden visitar a niños o adultos sanos no vacunados, mientras no estén entre los grupos de riesgo, sin tapabocas o distanciamiento físico. Sin embargo, la visita debe limitarse a un hogar y en caso de que se sume alguna persona adulta no vacunada, el encuentro deberá ser al aire libre, manteniendo distancia y con uso de tapabocas.

En EEUU, la campaña de vacunación avanza con celeridad de la mano de tres vacunas aprobadas: Pfizer, Moderna y Johnson &Johnson's. Casi el 20% de la población recibió al menos una dosis y hay estados en los que ya se vacuna a los mayores de 55, detalla Clarín.

En ese marco, en el país están disminuyendo los casos y las muertes, al tiempo que comienza la reapertura de escuelas y negocios. De hecho, en algunos estados (Texas, por ejemplo) ya volvieron a la actividad normal.

Mientras tanto, los funcionarios federales de salud advirtieron contra esa flexibilización rápida de restricciones, que incluye la no utilización del barbijo en público. Es que las autoridades temen que estos movimientos puedan alentar a una cuarta ola de casos en el país en donde se registran mayor cantidad de contagios y muertes por covid.

El CDC no descarta la posibilidad de que personas que hayan sido vacunadas puedan desarrollar infecciones asintomáticas y propagar el virus sin darse cuenta, por lo que llamó a los que están vacunados a seguir tomando ciertos recaudos.

Alentó además a las personas a vacunarse con la primera vacuna que esté disponible para ayudar a poner fin a la pandemia y así poder reanudar una vida normal. "Sabemos que la gente quiere vacunarse para poder volver a hacer las cosas que disfrutan con las personas que aman”, dijo la Rochelle Walensky, directora del C.D.C.

"Hay algunas actividades que las personas totalmente vacunadas pueden comenzar a reanudar ahora en la privacidad de sus propios hogares", dijo pero remarcó: "Todos, incluidos los vacunados, deben continuar con todas las estrategias de mitigación cuando estén en entornos públicos".

Hasta el domingo, alrededor de 58,9 millones de personas habían recibido al menos una dosis de una vacuna Covid-19, incluyendo alrededor de 30,7 millones de personas que han sido totalmente vacunadas, según CDC. Los proveedores están administrando alrededor de 2,16 millones de dosis por día en promedio.

Los científicos, sin embargo, aún no pueden determinar con claridad si las personas inmunizadas pueden transmitir el virus. También existe incertidumbre sobre qué tan bien protegen las vacunas contra las variantes emergentes del virus y cuánto dura la protección de la vacuna.

