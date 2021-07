"Quiero transmitir al ciudadano de la provincia del Chubut que tiene una Policía que trabaja a diario y arriesga su vida para el cuidado de los derechos de todos, entonces no me parece acertado este tipo de estrategias políticas, al contrario, me gustaría tener mucha más ayuda para combatir los flagelos que hoy estamos viviendo. Las calumnias es el negocio de los ruines, carecen de propuestas", señaló el mandatario provincial.

Así se refirió el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, a la viralización de un video de la policía provincial y consideró que "se trata de estrategias políticas en tiempo de campaña", lamentando que "todavía se quieran utilizar este tipo de prácticas porque van en perjuicio de las instituciones y de la credibilidad".

Arcioni sostuvo que "la sociedad quiere lo que nosotros estamos haciendo, sacando a la provincia adelante más allá de las dificultades económicas financieras que hemos tenido y hoy lo importante es que lo estamos solucionando con mucho esfuerzo y sacrificio, entonces no es bueno que vengan a querer utilizar este tipo de contenidos virales para la política partidaria".