El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, manifestó este martes su preocupación por la cantidad de personas que es convocada para vacunarse y finalmente no lo hace.

El funcionario destacó que por ejemplo, durante la semana pasada hubo días en los que "de 500 convocados solo fueron 170 u 180 personas".

"Significa que hay gente que no lee sus mails o no atiende el teléfono", dijo Luque, quien insistió con que esta situación de no concurrencia se produce porque los convocados no reciben la notificación correspondiente con su turno.

"Tenemos que ser más rápidos con la vacunación. Por eso necesitamos que los que fueron destinados lo hagan en el día y la hora que se solicita desde el Area Programática", destacó.

Por eso, pidió que la gente atienda cuando en su celular recibe llamadas "de números ocultos o desconocidos" ya que puede tratarse de la notificación del turno.