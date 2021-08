Un hombre oriundo de los Estados Unidos recibirá una millonaria indemnización luego de haber acusado a un bar de servirle mucho alcohol para emborracharlo.

Se trata de Daniel Rawls, quien el 21 de mayo de 2018 acudió al local llamado "La Fogata Mexican Grill", en la ciudad de Andrews, con el objetivo de tomar unas copas, pero terminó teniendo una pelea con Robert Henrickson producto de su borrachera.

En la misma Rawls terminó con una herida en la cabeza "grave y debilitante", luego de tropezar en el estacionamiento del comercio.

A raíz del hecho, decidió iniciar una demanda contra el local, responsabilizando al dueño, Lourdes Galindo, y a un barman, por dejar que tanto él como Henrickson bebieran en exceso.

Según manifestó, el bar además mostró una actitud negligente al no llamar a la ambulancia cuando sufrió la lesión, y acusó al barman de no estar lo suficientemente formado como para saber cuándo un hombre no puede continuar bebiendo.

Insólitamente, un tribunal le dio la razón y determinó una indemnización de 5,5 millones de dólares por las cinco demandas y cargos que incluyeron esponsabilidad de predios, negligencia y daños ocasionados por conductas criminales previsibles.