¿Te gusta cocinar? Gastón Salas convoca a chicos "apasionados" por la pastelería

Este jueves, Gastón Salas publicó en sus redes sociales una búsqueda muy especial, y que despertó la intriga de todos sus seguidores.

En su perfil oficial de Instagram, el pastelero comodorense publicó una convocatoria a chicos y chicas de 4 a 13 años a los que le guste la pastelería. Según mencionó, pueden participar chicos de todo el país.

Así, Salas comenzó la búsqueda de "pequeños pasteleros".

"Durante la pandemia me di cuenta que hay muchos nenes que les encanta la pastelería y hacen cosas fantásticas y no son conocidos. Me encantaría encontrar chicos que sean apasionados por la pastelería y ayudarlos a crecer", contó Gastón a ADNSUR.

"La idea es que cada nene que quiera participar suba un video haciendo una receta fácil. De allí se elegirían las mejores, dando la oportunidad a los chicos de hacer un vivo conmigo (en redes sociales) para enseñar una receta y así buscar nuevos talentos pasteleros y acompañarlos en su crecimiento, dándoles herramientas para que puedan hacer lo que les apasiona", explicó.

A partir de esta convocatoria, podemos imaginar que muchos chicos y chicas ya estarán preparando sus batidores de alambre y sus delantales.