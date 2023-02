Tras la reunión mantenida en Buenos Aires y el nuevo plenario convocado para el 3 de marzo próximo, el titular de Petroleros Chubut Jorge Avila se mostró escéptico respecto de la posibilidad de que se haga lugar al pedido que viene planteando el frente gremial para renovar la conducción de la CGT Comodoro Rivadavia, que sigue encabezada por Gustavo Fita.

“Creo que no lo van a normalizar, después de todo lo que han hecho hasta hoy –cuestionó el líder petrolero-. Lo que sí hemos hablado con el Conejo (Raúl Silva, titular de la UOCRA) es que vamos a dar la pelea y si se da, bien, pero le hemos pedido a nuestro candidato a gobernador, Juan Pablo Luque, que saque a Fita de su gabinete”.

Sobre los motivos del pedido de renuncia del actual secretario coordinador del gabinete, Avila expresó que “no puede estar haciendo política gremial desde el municipio. Después nosotros nos sentaremos a discutir como sea para intentar cambiar lo que está mal en la CGT. Pero lo que debemos plantear es cómo vamos a pararnos, hipotéticamente, si cambia el gobierno nacional. ¿Ustedes creen que alguno de estos (en referencia a la conducción actual de la central obrera local) va a ir a pelear por los trabajadores?”.

En igual sentido, Avila enfatizó que el pedido de renuncia de Fita es concreto, para que el intendente Luque “entienda que una persona que lo puede dañar políticamente no puede seguir adentro de la estructura municipal, porque usan muchas veces los beneficios del municipio para dar favores a otras personas y con eso ganan votos. Por eso le pedimos que tome medidas, no le pedimos que opine si en la CGT debe haber un triunvirato o no, poruqe eso lo resolveremos nosotros”.

¿Peligra el apoyo a la candidatura a gobernador de Luque?

Consultado el dirigente si en caso de que el intendente no desplace a Fita de su cargo, se pondría en riesgo el acompañamiento que ya habían expresado los sindicatos ‘grandes’ a su candidatura a la gobernación (además de Petroleros, habían expresado el apoyo UOCRA, Comercio y Camioneros, entre otros), respondió:

“Puede ser, todo está para conversar. Si nosotros sentimos que nos traicionan, porque en el terreno sindical estaríamos hablando de una traición, no queremos que nuestro candidato a gobernador quede metido adentro”.

En ese marco, insistió en que el pedido es concreto: “Si Luque no saca a Fita, dará las explicaciones hacia abajo, pero no sé cómo hizo para acomodarse tanto en el municipio y parece que hoy es irremplazable”, dijo sobre el dirigente de Viajantes.

En concreto, añadió, “claro que se pone en riesgo el acompañamiento. Estamos diciendo que si no somos escuchados y nuestro candidato a gobernador no toma las cosas como deben ser, por supuesto que se pone en riesgo todo. La traición en el sindicalismo no es fácil, hay cosas de las que no se vuelve”.

“La decisión la tiene Luque –añadió-, puede elegir con quién quedarse. Le decimos que si lo saca, tendrá el acompañamiento de los sindicatos grandes. Y si no, se va a perder ese acompañamiento”.

En busca de un candidato propio

Avila aclaró sin embargo que en caso de que la situación llegue a ese extremo de ruptura, no significaría un acompañamiento automático a la candidatura de Ricardo Sastre.

“Yo al Tano Di Pierro lo quiero un montón, somos amigos, pero no estoy de acuerdo con lo que dijo”, citó Avila, en referencia a la preferencia del ex intendente de Comodoro a favor de la candidatura a gobernador de Sastre.

“Nosotros tenemos que pelear por lo nuestro y si no tenemos la posibilidad, nos obliga a buscar un candidato propio de Comodoro Rivadavia, para que compita en la interna que haya que competir”, concluyó.