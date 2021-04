El fiscal Omar Rodríguez, titular de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut, dijo durante una entrevista exclusiva con el canal de ADNSUR que los hechos expuestos en juicios como “el Embrujo” y “Revelación” explican la grave situación económica y financiera que atraviesa la provincia, aunque reconoció que los hechos hasta aquí investigados “son sólo una mínima parte de un tramado de corrupción que lleva muchos años”. Cuestionó el rol de los organismos de control y abogó por una capacitación en ética pública para quienes ejercen cargos en la administración pública.

El fiscal reflexionó además sobre el impacto que tienen algunas de las investigaciones que lleva adelante su área, tales como la asociación ilícita involucrada en lo que se conoció como “El Embrujo”, donde “hemos logrado sentencia de primera instancia con un fallo trascendente, incluso a nivel nacional, porque es la primera causa de lavado de activos con fondos provenientes de la corrupción, por lo que no había antecedentes en otras provincias del país”.



Se trata de los hechos que involucraron a ex funcionarios como Diego Correa y Diego Luthers, “al amparo del poder político”, por lo que también reconoció que los organismos de control de la función pública no llegaron a detectar las irregularidades. “Cuando actúa la justicia penal es porque el hecho está consumado, los órganos de control que deben prevenir estas conductas delictivas, indudablemente, fallaron en su rol. Por eso se llevó adelante una práctica (corrupta) sostenida en el tiempo”.



En las horas previas a que se conociera el veredicto por la causa Revelación, en la que se investigó el circuito de coimas exigidas a empresarios de la contrucción para el pago de sus facturas por obras realizadas, Rodríguez aludió también a la conducta “omisiva que hubo de parte del resto, de funcionarios y de integrantes de organismos de control, frente a funcionarios que llevaban una vida muy suntuosa, frente a la que nadie lo denunciaba”.

Consultado si estos juicios lograron prevenir nuevos hechos de corrupción, tales como la investigación abierta en torno a la ex ministra de Educación Graciela Cigudosa, a quien se imputan hechos posteriores a estos actos delictivos, reflexionó:



“La corrupción no va a dejar de existir, el que es corrupto y tiene la tendencia lo va a hacer, con la esperanza de que no va a ser alcanzado por la justicia. Estos actos no van a desaparecer”, manifestó.

“No tuve presiones del gobierno de Arcioni”

En ese sentido, reconoció que en los casos que le tocó investigar, tanto a Cigudosa como a la ex ministra Torres Otarola, “el gobernador Arcioni no ha dado cobertura , porque podría haberse amparado en que estas personas son inocentes hasta que haya una sentencia y los podría haber mantenido en el gobierno, pero eso no ocurrió. A mí no se me pusieron trabas, incluso con funcionarios del actual gobierno involucrados”.



Vale recordar que los juicios realizados hasta ahora evaluaron hechos ocurridos en el gobierno de Mario Das Neves, en el período 2015-2017. Entre éstas se incluye además a la causa por la emergencia climática de Comodoro Rivadavia, con un juicio que debe reiniciarse el jueves 15 de abril, para juzgar la defraudación al Estado ocurrida en plena inundación de Comodoro Rivadavia. Entre los casos impactaron de cerca al actual gobernador, se cuenta la causa contra Cigudosa, por contrataciones irregulares para refección de escuelas, cuando era ministra de Educación; y la que involucra a Torres Otarola, por contratación de ñoquis cuando era ministra de Familia.



Rodríguez opinó que así como hoy se llevan adelante capacitaciones en materia de género, lo mismo debería aplicarse en relación a ética pública, para que quienes asuman funciones en los tres poderes del Estado no puedan alegar desconocimiento para justificar decisiones irregulares, como la contratación de personas o de obras.



“Todas estas causas de corrupción, como Emergencia climática, El Embrujo y Revelación, Alarcón por enriquecimiento ilícito o Barbato en Lotería, muestran una parte pequeña de todo lo que ha ocurrido en esta provincia, estoy convencido de que estamos así no por malas decisiones en materia de economía o de finanzas públicas, sino por el tramado de corrupción que existió durante muchísimos años en la provincia”.