¿A cuánto estará el 'blue' en junio? Las predicciones optimistas de un analista financiero: “tu sueldo va a subir en dólares”

El youtuber Ariel Mamaní, desde su canal ‘Inverarg’, entrevistó al master en Finanzas Juan Manuel Carnevale, quien trazó proyecciones sobre la evolución de las principales variables de la economía argentina. Docente de amplia trayectoria,l Co-autor de dos libros “¿Qué Hacemos con los Pesos?” y “Mercado de capitales, estrategia, valuación y negocios”, el especialista trazó expectativas positivas, al menos para un sector de la población al que él identificó con claridad.

Ante la consulta de qué pasa con los dólares financieros, que llegaron a estar a $1.300 y hoy se encuentran en torno a los $1.000, Carnevale evaluó:

“El dólar refleja el miedo de la gente y también la codicia de los inversores. Esto significa que están ganando plata con la apreciación del peso. Por un lado, Argentina necesitaba los dólares de la cosecha y hoy ya están ingresando, aunque la parte gruesa va a llegar en abril. Además, hay dólares del superávit energético, que hoy es de casi 400 millones de dólares por mes. De alguna manera, el miedo que había en el mercado por la falta de dólares ha desaparecido”, aseguró.

El dólar "blue" sube este martes: a cuánto cotiza

En ese marco, evaluó que la estrategia del ministro Luis Caputo está dando resultado, al postergar el pago de importaciones a 90 ó 120 días, pero tomando las exportaciones al contado.

“Con esa estrategia recaudó unos 10.000 millones de dólares, cuando hasta diciembre las reservas eran negativas en 11.000 millones de dólares. A esto se suma que se viene un blanqueo de capitales, entonces si los bienes personales hoy se pagan sobre 360.000 millones de dólares, con el blanqueo se va a incrementar en 100 ó 150.000 millones”, proyectó. Sumado a otras medidas, como la creación del bono BOPREAL, el analista redondeó su idea de por qué hoy hay dólares y esa ‘abundancia’ explica su cotización estable.

Audiencia pública por el transporte en Comodoro: ¿A cuánto proponen subir el precio del boleto?

Mientras por un lado hay más dólares, por el otro la cantidad de pesos es la misma, por lo que añadió que “la inflación viene bajando”, lo que explicó en los siguientes términos:

“No hay motivos para decir ‘compro dólares a $1.300 porque el mes que viene van a estar a $1.500. Entran dólares todos los días y los pesos son los mismos (porque no se emite), por eso se está apreciando el peso. Esto va a ser perjudicial para muchas empresas -reconoció- y van a perder plata si no se adaptan, pero Argentina va a pasar a tener 3 productos grandes a nivel macro económico”, se entusiasmó, en referencia a la energía (por el gas y petróleo de Vaca Muerta), además de la soja.

“Van a tener problemas las empresas que no puedan acomodarse a este escenario -remarcó-, pero dólares van a bajar y si se baja el déficit cuasi fiscal, no se van a emitir más pesos”.

Con un leve descenso: ¿a cuánto cotiza el dólar "blue" este viernes?

Al volver sobre la inflación, aseguró que “los precios internos ya están en niveles casi internacionales, entonces no queda mucho margen para seguir subiendo. Estamos cerca de entrar en algún tipo de convertibilidad, entonces un producto que vale 1.000 dólares y antes te lo vendían a 1.300 por la expectativa de inflación, ahora te lo van a vender a 1.000”, refirió.

DÓLAR FUTURO: NO MÁS DE 1.000 PESOS EN JUNIO

Carnevale apeló al mercado de dólar futuro para anticipar que el billete verde se matendrá estable.

El dólar "blue" se mantiene estable: ¿a cuánto cotiza este miércoles?

“La base del dólar futuro para junio es de $1.030 y es un dato importante, porque desde octubre en adelante este mercado fue el único que entendió y anticipó los valores. Hoy está diciendo que va a seguir 1.000 a 1 con el peso”.

Para el analista, hay que entender que “hace más de 12 años venimos jugando con unas reglas que ahora cambiaron totalmente, no va más lo que antes hacían muchos, cuando tenían exportaciones truchas a 300 pesos y después los vendían a 900. Ahora tenés que vender al sector privado, lo que implica un gran trabajo, pero por este camino la inflación va a desaparecer en septiembre. Es un esfuerzo mental muy grande para entender que el dólar, que siempre fue caro, ahora va a estar barato”.

Echaron a dos funcionarios que cobraban más de 10 mil dólares al mes: trabajaban en Miami y París

En ese escenario, ante la consulta de qué hacer con los pesos, dio dos sugerencias, de acuerdo con la disponibilidad de cada uno. Si el ahorro es por un tiempo limitado, ya que se trata de la plata de uso habitual para los gastos mensuales, dijo que se debe mantener en instrumentos de renta fija, como los llamados ‘money market’ o, entre los más accesibles y populares, las billeteras virtuales que ofrecen un rendimiento diario (si bien bajaron sostenidamente, a la par de la tasa del plazo fijo).

“Si te sobra plata o sabés que no la vas a necesitar hasta dentro de un año, yo haría una inversión de corto plazo en el sector bancario, con acciones argentinas, que son una buena oportunidad por el reciente cambio de normas. También el que pueda invertir en bonos en dólares, como el AL 30 ó el AL41, son buenas opciones. No es conveniente mirar mucho los CEDEARS en este momento, sino pensar en un negocio con acciones y bonos argentinos”, evaluó.

Aprobaron aumento para empleados de comercio: cuánto cobrarán desde abril cada categoría

Incluso remarcó que sigue siendo una buena alternativa pasar algunos de los rendimientos en pesos a dólares, al detallar que quien hizo esa operación desde principios de año “ganó más del 50% en dólares en 3 meses”, al reiterar que “estamos en un escenario de fuerte apreciación del peso frente al dólar”.

Además, anticipó que si Estados Unidos baja la tasa de interés, esto significa un fortalecimiento para el precio de las materias primas que vende la Argentina, como el petróleo y los cereales.

“Al abaratarse el dólar, significa que se necesitan más dólares para comprar la misma cantidad de producto y esto va a ser muy beneficioso para la Argentina, lo que se va a notar en los meses de junio o julio”, anticipó.

“LOS SUELDOS VAN A SUBIR EN LOS PRÓXIMOS MESES”

Suba de prepagas: en Comodoro ya hay demandas de afiliados para frenar los aumentos

El optimismo de Carnevale lo llevó a dar otro pronóstico que hoy parece lejano, pero dio sus fundamentos:

“El sueldo medido en dólares va a empezar a subir en los próximos meses, si argentina sigue con este esquema monetario y cambiario. Vamos a dejar de ser el país con los salarios más bajos de la región, pero en base a productividad y exportar más. Vamos a tener un sueldo más grande cada vez “, proyectó.

Al dar los motivos, insistió en que esto será resultado de la estabilidad del dólar, que en términos nominales se mantendrá en el mismo valor pero en términos reales seguirá cayendo.

El traspaso de áreas de YPF: los nombres en danza y la apuesta por una transición ordenada hacia un nuevo ciclo

Y dio otro vaticinio, al señalar que “el sueño de la casa propia, para el que hace más de 10 años no tenemos crédito, no va a estar tan lejos desde 2025”.

El analista también reconoció que el camino no estará exento de turbulencias, al referir que la recesión actual se mantendrá entre 3 y 6 meses, lo que complicará la situación de muchas empresas, que tendrán serios problemas de liquidez (y aunque no lo mencionó, esto puede repercutir en el empleo, lo que a su vez sería un contrapeso para su proyección de “suba de salarios”).

“Estamos entrando en un nuevo país, que ahora produce con precios internacionales -remarcó-. Si tenés un puesto de diarios en Constitución no vas a ver la mejora, pero si lo ponés en Vaca Muerta sí lo vas a notar. Hay que cambiar la mentalidad -sugirió-. En los años 90 desapareció el 30% de los comercios, pero aparecieron parri-pollos y canchas de pádel, además de empresas que vendían celulares y esa gente hizo mucha plata. Hoy no pagan los negocios que exigen un local, pero sí funcionan negocios en los que basta con conectarse a internet para vender vaya a saber qué tipo de producto”, comparó.

Ganó frente al dólar y la inflación: el que hizo plazo fijo UVA en diciembre, tendrá una “hermosa mañana” en marzo

El economista marcó más diferencias entre quiénes notarán esa diferencia y quiénes no: “Si sos empleado público, no sé si te va a llegar. Si sos de los que les gusta faltar al trabajo, porque consigue fácil un certificado médico, no te va a llegar. Con este esquema de precios internacionales, en el que Argentina pasa a producir y a competir, sólo la gente de trabajo, que agrega valor, va a andar muy bien. Es un nuevo país”.

Hasta ahí las proyecciones del economista experto en finanzas. ¿Tendrá razón? En junio te cuento.