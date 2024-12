PsicoCymática: Últimos días para unirse a la Membresía Anual de Astrología del centro fundado por la patagónica Soledad Davies

Hasta el 31 de diciembre de 2024, hay una oportunidad exclusiva de unirse con un 50% de descuento con un único pago para todo el año 2025, o con la posibilidad de pago en cuotas. Esta membresía, la más completa en el ámbito de la educación astrológica y esoterismo, está dirigida tanto a principiantes como a profesionales que desean avanzar en el estudio de estos conocimientos milenarios.

PsicoCymática se ha consolidado como el principal referente de habla hispana en la enseñanza y práctica de la astrología y esoterismo, ofreciendo programas que combinan el estudio astrológico con enfoques psicológicos, históricos y simbólicos. La nueva membresía anual, que ya está disponible desde septiembre de 2024, incluye una serie de beneficios exclusivos que permitirán a sus miembros vivir una experiencia de aprendizaje enriquecedora, constante y personalizada con un énfasis en la enseñanza académico sobre estos temas, única en habla hispana.

Aumento del Síndrome Urémico Hemolítico en verano: cómo prevenir esta enfermedad que afecta a los niños

Contenido exclusivo de la Membresía Anual:

Masterclass exclusivo en vivo mensual con Soledad Davies.

Acceso a TODOS los cursos de astrología, filosofía y esoterismo. Los miembros tendrán acceso exclusivo a las clases en vivo y grabaciones.

Debates comunitarios moderados por Soledad Davies, donde se discuten temas relevantes de entrevistas y cursos.

Encuentros exclusivos con docentes y entrevistados: Oportunidades únicas para interactuar y aprender de expertos.

Prácticas específicas para cada curso, diseñadas para reforzar el aprendizaje.

Descuento del 20% en todas las Diplomaturas Certificadas.

Acceso exclusivo al foro de la comunidad, donde los miembros podrán conectarse con otros entusiastas del esoterismo en un ambiente global y transcultural.

Calendario astrológico mensual: Información detallada sobre los eventos astrológicos más importantes.

Carta Mensual: Un newsletter que incluye reflexiones, anuncios y detalles sobre qué esperar durante el mes.

Formación especializada y ahorro significativo

Uno de los aspectos más atractivos de la membresía es el acceso a una formación especializada con enfoque académico de la mano de profesores e investigadores universitarios. Los cursos han sido diseñados para ofrecer un enfoque integral y profundo de la astrología, con énfasis en su aplicación tanto a nivel personal como de una perspectiva histórica-académica. Los miembros tendrán acceso a toda la amplia gama de cursos especializados, que incluyen temas de la historia, teoría y prácticas de la astrología, simbología, filosofía antigua, religión, magia, esoterismo

En total, la membresía incluye el acceso a más de 100 horas de formación especializada al año, con un valor real superior a los 1,500 € (euros). Gracias a la membresía, los usuarios podrán disfrutar de esta formación avanzada por sólo 197 € (alrededor de $ 240.000 pesos ARS, con facilidades y cuotas disponibles para los alumnos de Argentina), obteniendo un ahorro considerable y manteniendo un acceso continuo al aprendizaje y desarrollo personal.

Un viaje al Centro Integrado de Operaciones de Pan American Energy, el lugar que permite monitorear y operar Cerro Dragón desde la ciudad

Además del acceso a todos los cursos, los miembros obtendrán descuentos de hasta el 20% en las Diplomaturas de formación astrológica para aquellas personas que quieran convertirse en practicantes profesionales. Esto representa un ahorro significativo para aquellos que quieran acceder a una enseñanza académica sobre estos temas, único en habla hispana.

Sobre su fundadora, la patagónica Soledad Davies

El Centro de Estudios Avanzados en Astrología y Esoterismo PsicoCymática se destaca por recuperar la historia y filosofía de la astrología como parte fundamental de su metodología de enseñanza y por su enfoque académico que lo distingue de la astrología popular que encontramos mayormente en las redes sociales. Bajo la dirección de Soledad Davies, el Centro ha logrado reunir a expertos y referentes de todo el mundo, creando una comunidad global que busca la excelencia y el conocimiento profundo de uno mismo y el mundo a través de la astrología y otras disciplinas esotéricas.

¿Cuánto cobra un albañil patagónico por hora en diciembre, según su categoría y zona?

Detrás de la visión y el enfoque transformador del Centro de Astrología se encuentra Soledad Davies, originaria de Comodoro Rivadavia, Patagonia Argentina. Su conexión con el mundo del esoterismo comenzó a los 16 años, pero fue una década después cuando decidió dedicarse profesionalmente a la astrología. Además de su formación continua en diferentes escuelas del mundo, Soledad completó su Máster en Astronomía Cultural y Astrología en la University of Wales Trinity Saint David (Gales, Reino Unido), el único programa académico oficial en el mundo dedicado al estudio de la astrología. Durante las jornadas de su graduación participó el mismísimo Rey Charles III de Inglaterra, cuando era HRH el Principe de Gales, con motivo del 200 aniversario de la Universidad. Actualmente, Davies continúa su investigación doctoral en astrología como PhD Candidate en la misma universidad.

YPF inauguró su centro de operaciones en tiempo real

Durante su carrera académica, ha aprendido distintas vertientes de la astrología, desde la Babilónica y Helenística hasta la Medieval, Renacentista y Moderna, estudiando con renombrados astrólogos y académicos especializados.

Además, ha realizado estudios en Esoterismo Occidental en el Centro de Filosofía Hermética de la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos) y en Magia y Religión en la Universidad de Estocolmo (Suecia). Soledad también ha integrado prácticas rituales iniciáticas, chamánicas y herméticas en su formación.

El tremendo entrenamiento en soledad de Ian Subiabre tras haberse consagrado en la Copa Proyección

En 2016, fundó PsicoCymática, la única escuela de habla hispana que ofrece una formación académica en astrología, combinando historia, filosofía y esoterismo en un marco educativo internacional. Desde su creación, PsicoCymática ha sido reconocida por su alto nivel de enseñanza y su enfoque en recuperar el valor histórico y filosófico de la astrología. El Centro de Astrología PsicoCymática cuenta con un equipo de docentes expertos de renombre internacional que convierten al Centro educativa en una referencia para el estudio serio de la astrología y otras tradiciones esotéricas.

Como conferencista internacional, Soledad Davies ha tenido un destacado cierre de año, participando en prestigiosos eventos académicos y esotéricos alrededor del mundo. En octubre de 2024, disertó en Egipto, cuna de la historia de la astrología, durante el Simposio New Hermopolis, donde presentó la ponencia "Two Hermeneutics of Astrology". Este retiro privado reunió a académicos y practicantes de diferentes tradiciones esotéricas y herméticas, incluyendo al director de la Divinity School de la Universidad de Harvard, un destacado referente en el estudio académico del esoterismo de la Universidad de Ámsterdam, y el director de una de las editoriales más influyentes en estos temas. También presentó la charla "Astrología, ¿Ciencia o Superstición" para la prestigiosa organización británica Scientific Medical Network, y en Buenos Aires disertó en la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires sobre "La astrología actual a la luz de su historia". Antes de eso, participó en el 39º Congreso Ibérico de Astrología, en Barcelona, ciudad en la que reside actualmente, con la ponencia "Marsilio Ficino y la magia astral del Renacimiento", consolidándose como una de las voces más relevantes en el ámbito astrológico contemporáneo.

El legado de Cirilo, el último cafetero icónico de la Patagonia

Contacto directo: Para entrevistas con Soledad Davies

Fundadora de PsicoCymatica Tel.: +34 644 78 55 02 Email: [email protected] Website: www.psicocymatica.com

Link a la membresía: https://psicocymatica.com/membresia-anual/?utm_source=medios&utm_medium=adnsur&utm_campaign=membresia_anual