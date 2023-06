Las redes sociales son un lugar donde uno puede encontrar diferentes historias que, a veces, son difíciles de creer. Hace unos días se viralizó la situación que se encuentra atravesando una joven estadounidense.

A través de un vídeo contó que compró un perro cachorro en la frontera entre México y Estados Unidos por US$50, creyendo que se trataba de un perro de raza Pomeriana, pero a los pocos meses un detalle hizo que se diera cuenta de que la habían estafado.

La joven cuyo usuario en TikTok es @issafablife, contó que hace algunos meses consideró una oferta irrechazable que le llamó la atención: le ofrecían un cachorro de raza Pomeriana a solo US$50. La joven no lo dudó y lo compró. En las imágenes del video que publicó en TikTok se la veía contenta mientras volvía de haber comprado al perro.

Pasaron los días, las semanas y meses, y el cachorro fue creciendo. Pero el animal crecía a un nivel desmesurado para la raza a la que supuestamente pertenecía. Algo llamativo, ya que los perros de esa raza suelen ser de un tamaño muy pequeño durante toda la vida.

Fue entonces que la joven estadounidense descubrió toda la verdad: la habían estafado y no se trataba de un perro de raza Pomeriana. “No puedo creer que me mintieron y me prometieron que era un pomeriana”, escribió en la descripción del video de Tiktok.

Es que, a medida que pasaron los días, la joven se dio cuenta de que se trataba de un perro de raza husky, uno de los perros que más crecen. Incluso, en las imágenes se ve cómo creció en los pocos meses que lo tuvo la joven, y hasta en una foto se lo ve con un gran pelaje y una mirada penetrante.

El video alcanzó números inesperados para la mujer estadounidense: acumula más de 11,7 millones de reproducciones.