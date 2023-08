Un hombre le pidió dinero a una mujer en la calle. Sin embargo, la protagonista de la situación, explicó su situación y se le ocurrió una idea. Pero la respuesta de la persona la desconcertó y se volvió viral en redes sociales.

El hecho sucedió en las calles de la ciudad de Rosario, Santa Fe y la mujer, llamada Pía Lazzarino, explicó la situación en TikTok, donde escribió en ““Pobre sí, boludo, como yo no”, en la descripción del video.

LA SITUACIÓN

La muejr fue abordada por un hombre que el pidió dinero, pero ella le dijo: “Todavía me falta una semana para cobrar. No tengo un mango, estoy igual que vos”.

Fue a ver a Luis Miguel, lo filmó en pleno show y le puso fin al misterio del supuesto doble: "Este tipo..."

Sin embargo, agregó: “Si querés, acompañame, vamos a mi trabajo que hay vacantes y quién te dice que te puedan tomar”. En su relato, la muer señaló: “¿Saben lo que me dijo?”.

“Ni en pedo quiero un trabajo como el suyo, si le estoy pidiendo plata y no tiene para darme y todavía le falta una semana para cobrar, pagan como el culo ahí, no quiero trabajo, mejor me quedo pidiendo acá”, respondió el hombre.

Ante esa situación, la mujer quedó desconcertada. En tanto los usuarios reaccionar a la situación y respondieron: “No encuentro fallas en su lógica”; “Así estamos”; “Tiene razón jaja”; “Jajaja y si así estamos. Buscan lo más fácil pedir”; “Jaja sentido de humor”.