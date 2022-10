Emotivo. A través de TikTok se dio a conocer el caso de una mujer que cuida a su exsuegro a pesar de no convivir con su expareja, quien le fue infiel y la abandonó.

El video fue publicado en dicha red social por @marianturcios19 y expresó que su madre es una mujer de buenos sentimientos, ya que, a pesar de la traición de su padre, ella sigue cuidando a su abuelo de casi 100 años.

“Mi mamá y mi papá se separaron hace años. Mi papá eligió a otra. Él es mi abuelo de 98 años (papá de mi papá). Mi mamá lo baña, lo cambia y los cuida con mucho amor”, contó la joven, y detalló que su madre es una mujer increíble que demuestra ser un buen ejemplo y la indicada.

Asimismo, la usuaria no ocultó el orgullo que siente por su mamá y sobre todo por dejarse una enseñanza que le será útil en su vida "Eres mi ejemplo de vida mamá, eres increíble. A pesar de cada cosa demuestras a diario que eras la indicada aunque papá prefirió la basura", indicó la hija de la protagonista del vídeo viral.

.El video se viralizó de forma instantánea en la platoforma de vídeos cortos pero actualmente la joven decidió poner en privado su perfil por lo que ya no está disponible. No obstante, los usuarios de la red no dudaron en mostrar su apoyo a la joven y su madre.