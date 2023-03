La dura historia de Gabriela, la participante que hizo llorar a todo el jurado de Masterchef

Comenzó una nueva temporada de Masterchef en los próximos días, y ya iniciaron las audiciones para seleccionar a los participantes del reality.

En las últimas horas, la historia de Gabriela se volvió viral y logró conmover a los seguidores del programa con su historia de vida.

La participante presentó unas albóndigas con puré, las mismas que preparaba su abuela. Tiene 44 años, es de Córdoba capital, trabaja como empleada doméstica y los fines de semana vende productos dulces "porque me motiva mucho hacerlo", reveló.

"La cocina para mí, lo es todo. Es mi cable a tierra, es donde yo descargo si tengo ganas de llorar o tengo ganas de reír en la cocina", adelantó Gabriela en su presentación.

En un momento, el jurado le consultó sobre quién fue la persona que la impulsó en la cocina, pensando que tal vez había sido su abuela. Sin embargo, Gabriela confesó que su impulsora fue su hija: "Mi hija mayor me convenció de que venga, siempre me vio con mucha pasión. Y en un momento triste de mi vida, esa pasión se me fue".

Cuándo le repreguntaron por qué había perdido su pasión, Gabriela aseguró que "perdí la pasión porque perdí una hija. Perdí a mi hija María Lucía y con ella se fue toda mi felicidad y toda mi alegría. Calculo que a muchos que han perdido un hijo, les han pasado lo mismo. Pero bueno, ella se llevó gran parte de mi alma y necesito recuperarla. Así que mi hija me obligó prácticamente a estar acá. Así que se lo agradecí, porque todas las instancias que pasé hasta este momento fueron muy agradables, y creo que con esto yo ya estoy más que satisfecha".

Con este relato, Gabriela rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales y cautivó a los jurados con su plato, tanto Donato y Martitegui le dieron su sí a Gabriela y aseguraron que sus albóndigas eran una bomba.