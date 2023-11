Hicieron una bandera con una sábana para apoyar a Milei y recibieron un insólito regalo del libertario

Una familia de Buenos Aires pintó y colgó una sábana en el balcón de su casa manifestando su apoyo a Javier Milei en el balotaje. “Aguante peluca”, escribieron, y la foto de volvió viral. Abajo colocaron la frase “me debés una sábana”. El presidente electo se enteró de la situación y decidió enviarles un insólito regalo.

“Aquí te devuelvo la sábana. Viva la libertad, carajo”, escribió el líder libertario en un paquete cerrado de sábanas nuevas que fue enviado a la familia. ”Todo fue espontáneo", explicó la familia que recibió el regalo.

“Recién vino Daniel Parisini, amigo de Karina Milei, y me dio las sábanas. Lo esperé con facturas, charlamos un poco y se fue. Me dijo que fue Milei el que vio el tuit viral y le dijo que me contactaran para dármelas”, contó emocionada y feliz por la actitud del Presidente electo y agregó: “Obvio que se guardan de recuerdo”, dijo Fátima Olivera, dueña de las sábanas virales.

La mujer es artista y el domingo de las elecciones estaba pintando en su casa cuando su hijo le avisó que Javier Milei ganó las elecciones. “Ahí entre la emoción agarré lo primero que encontré”, contó entre risas.

Agarró un pedazo de tela, y pintó la sábana. "Cuando me di cuenta de que había estropeado una sábana me reí y le agregué que me debía una sábana. Sin intenciones que nadie lo vea, ni se viralice”, agregó.

Una vez lista, la colgó en el balcón de su casa, que da justo al frente de la Quinta de Olivos.