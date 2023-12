El pasado fin de semana, una joven salió a un boliche y se emborrachó. Según indicó, llegó a un “after” y conoció a un albañil, pero la historia se conoció con el correr de las horas por un insólito motivo.

Sofía entabló una conversación con el trabajador de la construcción y le pidió que hiciera un contrapiso en la casa y arreglaron para hacer toda la obra, siempre hablando bajo los efectos del alcohol.

Como el joven le tomó la palabra, a los días le mandó un audio para formalizar la idea. Ante esta situación, una joven identificada como @danyvaldez5, mostró el chat que tuvo con su amiga “Otra cosa graciosa del finde: estuve de after con un albañil y le dije que me arregle unas cosas, obvio estaba en ped... y quedamos en hacer toda la obra más o menos. Hoy me escribió”, contó TN.

En el mensaje de voz, se podía escuchar al trabajador consultándole acerca de cuándo podía empezar la obra: “Hola Sofía, le habla Carlos. Se acuerda que usted me ha dicho el domingo cuando estuvimos con los chicos ahí que quería hacer el contrapiso ese... quería ver a qué hora iba a estar así podía ir a verla... si puede hoy o qué día”.

Daniela estalló de risa y compartió el video en la plataforma, donde recibió 166 mil “reproducciones” y 17 mil “me gusta”. “Espero que mi amiga no se mande una este finde. Mi amiga...”.