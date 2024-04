Un hombre oriundo de Salta viajó hasta Buenos Aires a buscar una camioneta que había comprado en un concesionario de Puerto Madero y descubrió la verdad: había caído en una estafa.

En este sentido, la víctima identificada como Abelardo Usandivaras, decidió atrincherarse junto a su familia en el local hasta que le devuelvan el dinero que entregó como parte de pago.

A través de Mercado Libre, la firma Sentiré Automotores, había publicado una Ranger 2.5 cero kilómetros naftera, la cual el salteño entregó 10 millones de pesos y un vehículo como parte de pago.

Luego de varios días sin respuesta, decidió concurrir con un escribano y desde la concesionaria se comprometieron a solucionarle el problema.“En vez de devolverme la plata, me pudieron que baje el contrato, algo que no voy a hacer”, dijo el hombre a TN.

“Me ofrecieron una camioneta. En Mercado Libre salían tres camionetas y decían que estaban en su poder. Empezamos a negociar y cerramos el precio en 23 millones y algo. En diciembre entregué una parte, dejé cerrada la operación entregando mi camioneta como parte de pago y había entregado casi el 40% de la camioneta en efectivo. Al resto debía entregarlo cuando esté el vehículo, a los 20 o 25 días. Hoy sabemos que no existían esas tres camionetas”, detalló.

"Yo no tengo problema en quedarme el fin de semana acá. No pueden seguir engañando a la gente”, reclamó.

Además, señaló que no sería el único afectado por una situación de este tipo: “No puedo decir que fue una estafa porque no soy abogado. Yo fui engañado. Yo me enteré por otro caso similar, de gente que yo conozco”.