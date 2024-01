“Que manera de verlos”: un joven comodorense aseguró que cruzó ovnis en el camino alternativo y se viralizó

Los cielos siempre han encerrado grandes misterios, pero en los últimos tiempos ha habido un notable aumento en el número de avistamientos de OVNIs.

A pesar de las pruebas presentadas, muchas personas desconfían de estas imágenes y solo cambian de opinión cuando viven la experiencia en carne propia.

Sin embargo, no todos los objetos tienen una explicación lógica y se cree que algunos pueden estar vinculados a vida extraterrestre. Pero lo que “observó” un joven comodorense fue más allá de lo lógico.

El paro de la CGT en Comodoro: cómo funcionarán los colectivos, vuelos, bancos y supermercados

Se trata de Cristian “Pin”, quien utilizó sus redes sociales para informarle a sus seguidores lo que sucedió este jueves por la tarde mientras circulaba por el camino alternativo de Comodoro Rivadavia.

“Qué manera de ver ovnis por el alternativo del Chenque . No me creen pasen por el alternativo del mirador y véanlos de cerca haber si les miento jajaja”, fue lo que publicó en su cuenta de Facebook.

QUÉ ES UN OVNI

Los OVNIs son fenómenos que ocurren "a menudo", cada cierto tiempo hay una nueva imagen o un video sobre alguno de estos objetos, pero siempre son borrosos, falsos o quien lo vio está un poco "en otro planeta".

La palabra está compuesta por la primera de letra de Objeto Volador No Identificado (en inglés U.F.O. Unidentified Flying Objet).

Comenzó el paro de colectivos en Comodoro y Rada Tilly: ¿hasta cuándo será?

Hay que aclarar que ver algo en el cielo "extraño" no significa que sea una nave espacial, pues cualquier objeto que veas en el cielo y no sepas qué es, es un OVNI no tiene por qué ser necesariamente un extraterrestre pilotando su vehículo.