CAPITAL FEDERAL - En plena pandemia por el coronavirus, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, dictaminó a favor de Amado Boudou en una vieja disputa sobre la pensión vitalicia que le corresponde por su cargo de vicepresidente. El Gobierno de Mauricio Macri había demorado el trámite y luego entabló una batalla en el fuero de la Seguridad Social. Con el cambio de gobierno, Boudou fue beneficiado con la prisión domiciliaria y ahora recibió una buena noticia de parte de Zannini. El procurador del Tesoro sostuvo que el ex vicepresidente debe cobrar la pensión, aunque la decisión final le corresponde a la ANSeS, que todavía no avanzó con el trámite.

El 27 de abril, Zannini dictaminó a favor de revocar la decisión administrativa que le impidió a Boudou cobrar el beneficio. “La Resolución dictada en fecha 16 de noviembre de 2018 por la Dirección Operativa de Prestaciones Centralizadas de la ANSES, registrada como RESOL-2018-1-ANSES-DOCP#ANSES, se apartó de manera palmaria del texto expreso del artículo 29 de la Ley N.° 24.018 al denegar el otorgamiento de la Asignación Mensual Vitalicia solicitada por el ex Vicepresidente de la Nación, licenciado Amado Boudou”, dice el dictamen del procurador al que tuvo acceso Infobae.

Y agrega: “La RESOL-2018-1-ANSES-DOCP#ANSES es susceptible de ser revocada en sede de la ANSES según lo preceptuado por el artículo 17 de la LNPA, norma que le impone a la Administración el deber de dejar sin efecto sus actos viciados de nulidad absoluta, a fin de restablecer sin más el imperio de la juridicidad”.

Apenas dejó su cargo de vicepresidente, Boudou comenzó con los trámites para cobrar la pensión vitalicia acorde a su cargo. En la actualidad serían unos $350 mil, aunque la cifra varía en cada caso. El Gobierno de Macri se negó a darle curso al expediente y luego el reclamo pasó a la Justicia. “En ese momento ni siquiera tenía procesamiento, fue una demora maliciosa”, dijo un allegado a Boudou.

En junio de 2018, la jueza federal de la Seguridad Social Ana María Rojas le ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que en 20 días resolviera el pedido de Boudou. En ese momento la ANSES apeló la resolución y logró que el tema pasara a la Cámara de la Seguridad Social.

Finalmente el 7 de agosto de ese año el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por el escándalo de Ciccone y el trámite por la pensión quedó frenado.

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini

En plena emergencia del coronavirus, Zannini dictaminó a favor del ex vicepresidente. Para el procurador del Tesoro, el único impedimento para no cobrar la pensión sería el juicio político del Congreso. “Esa norma (el artículo 29 de la Ley N.° 24.018) contempla, como única causal impeditiva de la obtención del beneficio, la remoción por mal desempeño previo juicio político; extremo este que no se configuró en el caso, por lo que la denegatoria se basó en consideraciones de carácter valorativo que no se corresponden con el texto expreso de la ley, de cuya letra se apartó de manera manifiesta”, dice el dictamen de fines de abril.

Según pudo saber Infobae, el dictamen de Zannini ya ingresó a la ANSeS, que ahora deberá expedirse. La defensa de Boudou también hizo una presentación ante ese organismo para agilizar la liquidación.

El ex vicepresidente quiere comenzar a cobrar la pensión, alrededor de unos $350 mil, y el retroactivo por los últimos cuatro años. “Es imposible arriesgar una cifra total, depende de muchas cosas, entre otras de la tasa pasiva del Banco Nación”, dijeron fuentes de la defensa de Boudou.

La Ley N° 24.018 determina que al Presidente de la Nación se le reconoce una asignación equivalente a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema y al vicepresidente, las tres cuartas partes de esa suma.

La definición no será inmediata. Cuando se resuelva la parte administrativa, el trámite también debería pasar otra vez por la Justicia. “La Cámara de la Seguridad Social debería mandarlo al juez de primera instancia y desistir de la causa”, explicó una fuente que asesora al ex vicepresidente.

