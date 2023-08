El pasado martes, una vaca cayó de un camión desde donde era trasladada y casi provoca una tragedia en plena autopista.

El hecho sucedió a las 10 de la mañana en Reino Unido. Allì el animal cayó a la ruta y los automovilistas tuvieron que frenar para evitar un accidente de tránsito.

Según informó Infobae, el video fue grabado por otro conductor quien venía detrás y vio la acción.

“La vaca se cayó por la parte inferior del camión, el camión de al lado se movió y yo me aparté. Yo era el primer coche que venía de frente y conseguí esquivarla. Sólo una vaca cayó del camión, pero los informes dicen que había dos vacas”, señaló a Daily Mail.

“No se ve todos los días. Lo primero que pensé fue en no golpearla. No la vi caer del camión, así que lo primero que vi fue a la vaca tirada en la carretera. Por suerte pude desviarme hacia el arcén para esquivarla. Fue toda una sorpresa. Cuando pude, le mandé un mensaje a mi mujer y le dije: ‘Casi me atropella una vaca en la autopista”, agregó.