Una radatilense en Taiwán contó el escalofriante momento que vivió durante el terremoto: "Fue muy feo"

Este miércoles por la mañana en Taiwán, un fuerte terremoto de 7.3 grados sacudió la costa este de Asia dejando a nueve personas muertas, cerca de 1000 heridos y destrozos de todo tipo en estructuras edilicias. Justo en ese momento, una joven radatilense estaba de camino a la universidad a dar un examen cuando todo empezó a temblar de la nada.

Brenda Hesse tiene 25 años y dialogó en exclusiva con ADNSUR contando cómo vivió el sismo en el país asiático y qué estaba haciendo al momento en que las alarmas se encendieron.

“Desde enero de este año vivo en Taipéi porque estoy estudiando chino gracias a una beca de ese gobierno. Ayer fue el terremoto más grande de los últimos 25 años, el mismo fue en el centro del país, la parte de Hualien. En Taipéi estamos a 287 kilómetros del epicentro, pero aun así se sintió con mucha fuerza por la mañana. Comenzó casi a las 07:58, me agarró de camino a la universidad mientras iba en bicicleta y en ese momento no fui consciente de la magnitud”, comenzó detallando en una situación que, seguramente, no será tan fácil de olvidar.

En plena pedaleada, Brenda aseguró: “no sentí el temblor porque iba en bici, lo único que sí percibí fueron los árboles sacudiéndose, toldos en movimiento y gente alterada”. Pero al momento de estar ya por rendir, contó: “cuando me senté en mi pupitre noté cómo se estaba balanceando el lugar durante una hora y cuarenta minutos que se sufrió. Estaba dando un examen, se dictó con normalidad y al finalizar siguió una nueva clase. Fueron fuertes y espaciados, no se trató de ese tiempo de terremotos continuos. Fue muy feo lo que se vivió”.

“Estábamos todos muy ansiosos, somos estudiantes extranjeros tratando de transmitirle tranquilidad a nuestras familias mientras tratábamos de atender la clase”.

En plena confusión por lo vivido, teniendo en cuenta los temblores y la normalidad de todo, la joven radatilense dijo que el edificio estaba resguardado y que tenía preparación para estos hechos naturales. “No hubo destrozos en lo absoluto, solo fue sentir el temblor que era constante de algo así de 15 segundos. Le transmití tranquilidad a mi familia, pero no sabía hasta dónde estaba destruido Taipéi. Cuando terminó el examen, me fijé en qué parte había sido para darles mayor información de que estábamos bien”, afirmó.

“Al mismo tiempo había una obra en construcción y nunca se detuvo. Eso me dio a entender que estaba todo con normalidad como acá adentro. Lo que más quería era llegar a mi casa para saber si se había roto algo porque fue un temblor muy fuerte. Ya ahí, lo único que se rompieron fueron elementos de la vajilla junto a libros y adornos que quedaron en el piso”, reveló, sin lamentar situaciones aun más graves.

Por último, Brenda manifestó estar informada de lo anunciado por el gobierno taiwanés y destacó una de las acciones que fue viralizada en los medios de comunicación de allí. “El Gobierno envió un comunicado indicando que podrían haber réplicas con duración de 3 o 4 días. En ningún momento recibimos un instructivo de qué hacer en caso dé, pero apenas prendés las noticias, inmediatamente salta la alarma de terremoto y la periodista te repite constantemente qué hacer en ese momento”, concluyó.