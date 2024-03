Trabajadores de la empresa pesquera Taex S.A, ubicada en la zona portuaria de Comodoro, mantienen una retención de servicios y corte en el ingreso a la planta.

Según informó Carlos Flores, delegado pesquero, explicó que la medida de fuerza responde a la negativa de la empresa de “pagar el reajuste de recomposición salarial que se firmó en Buenos Aires”, con las autoridades competentes.

En la última reunión -comentó el delegado- con la Secretaría de Trabajo “se presentó el abogado de la empresa, diciendo que no podían pagar porque les era imposible”.

“Se trata de un monto fijo quincenal para cada trabajador de $115.000”, señaló sobre el aumento, previamente tenían un ingreso garantizado de $75.000. Si cerraran la empresa, “afectarían a 118 familias”. Sin embargo, el representante de los trabajadores sostiene “que no van a llegar a eso”, sino que amenazan “porque no quieren pagar, son mentiras”, consideró. “Pero no se pueden negar, ya está firmado y homologado por la Secretaría de Trabajo”, argumentó.

Los propietarios de la pesquera, quienes residen en la provincia de Mendoza, “amenazaron, mediante su apoderado y abogados, que podrían cerrar la empresa”, señaló. Muchos de los trabajadores se desempeñan en la firma desde hace más de 9 años.

A QUÉ SE DEDICA LA EMPRESA

Taex procesa productos de mar como “langostino, merluza, y aparte alquilan las cámaras de frío, así que tiene un ingreso importante”, detalló Flores.

“Nosotros le comunicamos la empresa, por intermedio de la secretaria de Trabajo, que si nos llaman a la hora que sea con la confirmación, nosotros estamos dispuestos a trabajar, tratando de darle un corte a esto”, concluyó.