PUERTO MADRYN (ADNSUR) – En las últimas horas, un comercio de Puerto Madryn dedicado a la venta de electrodomésticos y muebles publicó un llamativo aviso en sus redes sociales, promocionando al venta de cortes de carne con servicio de delivery.

"Es ilegal la venta del producto en ese comercio”, afirmó Luis Báez, subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana de la Municipalidad, quien se refirió a la publicación detectada a través de Facebook, donde la mueblería ofrecía la venta de carne.

“Llamanos o envíanos un mensaje. Carne de primerísima calidad. Entre a domicilio sin costa a partir de este jueves 30/04 en Puerto Madryn y Trelew. Promos gasta agotar stock”, señalaba la publicación de “Mall Don Bosco”.

Al respecto, indicó que “ese rubro no está autorizado para el comercio en cuestión. Ayer fuimos a tratar de notificarlo que no podía hacer ese tipo de promociones, pero las puertas estaban cerradas”, dijo.

Asimismo, el funcionario aclaró que el comercio tiene rubros específicos y no es la venta de carne. “Para nada alimentos, tienen otro tipo de línea comercial que no se coincide con esto que se está promocionando”. Y destacó que “Siempre estamos determinado que comercios ilegales se mueven dentro de la ciudad, y en este caso se detectó esta promoción y les avisamos a la comunidad, que no están autorizados para la venta de carne”, puntualizó a Canal 12.