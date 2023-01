Celeste Gordillo, una empleada del municipio de la localidad santacruceña de 28 de Noviembre, decidió exponer la situación de acoso que vivió durante seis años y que terminó con su despido.

La mujer denunció a través de su Facebook al intendente Fernando Españón, que afirma la despidió por no acceder a sus pedidos de "favores" sexuales.

"¿Por qué me echan? Porque no quise hacer lo que él pedía, porque no quise servirme en bandeja para él, porque no accedí a bajarme bajo un escritorio, porque no dejé que me hiciera lo que él quería, por eso, por no acceder a cumplir sus placeres", manifestó.

Celeste confirmó a medios de comunicación de Santa Cruz tras su descargo, la decisión de avanzar con acciones legales por su despido sin causa y afirmó que se encuentra con asistencia psicológica por lo sucedido.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

"El intendente (Españón) siempre me pidió que yo le pagara los favores, que yo me acostara con él (sic) y como no accedía a todas esas cosas, empezó mi calvario", denunció.

Y reiteró la bronca e impotencia por lo sucedido ya que "no me echan porque no trabajé, me echan porque no cumplí con cosas que ellos me pedían, porque no accedí a servirme en una bandeja", indicó finalmente en diálogo con FM Tiempo de Río Turbio