Las Vegas International Press Association distinguió a Morena Rial por su brillante trayectoria profesional y extraordinaria labor en el ámbito del entretenimiento.

El reconocimiento fue entregado en un cuadro por Jacqueline Patoka, la empresaria de entretenimiento y asuntos gubernamentales del Paseo de las Estrellas de Las Vegas. La mujer, además, es como una madre "del corazón" para la mediática.

En su visita a la Argentina, Jackie -como se hace llamar en las redes- pasó varios días junto a la hija de Jorge Rial y la felicitó por el bebé en camino. Morena será mamá dentro de siete meses junto a su nueva pareja -El Maxi-, y todos creen que llegará la nena.

CELEBRANDO SU EMBARAZO

Después de que el rumor se instalara hace algunos días, More Rial confirmó que está embarazada. La mediática conversó con LAM (América) y reveló que está esperando un hijo junto a su pareja “El Maxi”.

“Estoy con bastantes náuseas y, al tener hecho un bypass, son como más fuertes”, aseguró la influencer en diálogo con Ángel de Brito.

Los tortolitos se enteraron de la noticia hace muy poco, aunque esperaron un tiempo prudencial para hacerlo público. “Empecé a sentirme un poco mal, con muchos vómitos. Por eso, Maxi me dijo que me haga un Evatest. Pensé que no iba a dar positivo, era todo muy reciente”, relató ella.

Apenas descubrió que estaba en la “dulce espera”, More se comunicó con Jorge Rial. “Mi papá se lo tomó bien. Fue un poco shockeante, porque es un bebé que viene en camino. Pero es una buena noticia, estamos muy bien en Córdoba”, indicó.

Por otra parte, la mediática -que ya es madre Francesco, de 3 años, fruto de su amor con Facundo Ambrosioni- dijo que todo su entorno le dice que su bebé “va a ser una nena”.

Fuente: TN