El pasado miércoles 19 de julio, se viralizó en redes sociales la imagen de una bicicleta totalmente congelada por la nieve y las bajas temperaturas en Chubut. El hecho sucedió en la localidad de Río Mayo y fue retratada por el fotógrafo Oscar Segovia.

La imagen causó impacto en las personas, sin embargo, algunas decidieron tomarlo con humor, a tal punto que un usuario comentó: “Vendo bicicleta a precio congelado”. En esa ocasión, Segovia recordó que ese día hizo 26°C bajo cero.

“Esa bici estaba afuera, quedó congelada. Pero todo estaba así: cables, árboles, la bandera argentina, y hasta el río se congeló. De todas formas esa bicicleta que quedó afuera de mi casa no es con la que entreno. La mía la tengo guardada dentro de un galpón. Pero lo mismo, se congela”, señaló a RED 43.

Por otra parte, pese al frío que existe en la zona, durante esta época del año, reveló que no cambiaría a Río Mayo por nada del mundo.

LA HISTORIA DE SEGOVIA

El hombre que trabaja para el municipio local, rememoró el día que llego al pueblo chubutense con apenas 17 años. “Llegué en el año 1993. Venía de Santa Fe, de en una familia humilde y vivía en la droga. Y este pueblo me cambió la vida, si no estaría preso o muerto”, mencionó.

“Acá tenía a mi hermana que estaba en el Ejército y por esas cosas de la vida me quedé. Aquí formé una familia, tengo dos hijas y pronto una de ellas me va a convertir en abuelo. Estoy muy agradecido porque la localidad me abrió las puertas”, añadió Segovia.

Por último, sostuvo que Río Mayo “es un pueblo muy tranquilo, que me enseñó a ver la vida otra manera, aunque se hace a veces duro vivir acá en el sur, por el frío, aunque uno se termina acostumbrando”.