Un estudiante de la universidad local pide urgentemente no ser desalojado de su gamela

Lucas Canyazo es de Comodoro Rivadavia, estudia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y vive en un albergue transitorio que la institución le brinda a varios jóvenes.

El comodorense aseguró que le pidieron que desaloje la gamela sobre el cierre de diciembre para que quede cerrada durante los dos primeros meses del año, para luego regresar a su uso normal, algo que le genera complicaciones al estudiante de abogacía y trabajo social.

“Estoy en el alojamiento universitario Calafate y todos los años la secretaria estudiantil me dice que me tengo que ir. Soy de Comodoro, pero el contexto familiar no es el adecuado y el entorno universitario me da privacidad, tranquilidad y me permite seguir avanzando en mis estudios. Es algo que me motiva a seguir estudiando y me dijeron que tengo tiempo hasta este viernes al mediodía porque me van a desalojar y cerrar la gamela. Esto se cierra hasta febrero, más o menos”, expresó el joven estudiante de la universidad local en su diálogo con ADNSUR.

Con un mensaje hacia las autoridades correspondientes, Lucas les pidió una excepción dado que es más que importante para él y sus estudios. “Me gustaría que se deje abierta porque me acostumbré a estar acá y tengo mi autonomía, me manejo muy bien para estar tranquilo”, indicó.

Consultado por su relación con su familia, el estudiante de abogacía añadió que particularmente ese contexto “no ayuda para que yo esté en mi casa” dado que “se me hace imposible poder estudiar”. “Hay cuestiones personales que lo impiden, ellos colaboran conmigo en algunos aspectos, y la idea es no dar pasos para atrás porque yo ya me independicé”, señaló.

Por último, dijo: "siempre están buscando la forma de sacarme y tengo que comunicarme con contactos para seguir permaneciendo en este lugar", concluyó.