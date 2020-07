CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Un bebé nació con el DIU de su mamá en la mano y se viralizó en redes sociales. El obstetra Tran Viet Phuong, quien tomó las fotos, dijo que el bebé y la bobina salieron al mismo tiempo y que el recién nacido recogió el dispositivo intrauterino poco después. Ocurrió en Vietnam.

La madre del bebé, de 34 años, tenía ya dos hijos cuando decidió colocarse el método anticonceptivo en 2018. Sin embargo, falló.

Según informa el diario británico Daily Mail, el DIU salió al mismo tiempo que el bebé, pero por separado: fue sólo después de nacer que el bebé agarró la bobina.

Las imágenes tomadas por el obstetra Tran Viet Phuong en el Hospital Internacional Hai Phong, en el norte de Vietnam, muestran al bebé recién nacido agarrado del Dispositivo Intrauterino.

"Después del parto, pensé que sostener el dispositivo era interesante, así que tomé una foto. Nunca pensé que recibiría tanta atención", declaró el obstetra, quien detalló que el DIU se movió de su posición original y por eso la mujer quedó embarazada.

Dos de las fotos muestran al bebé con los ojos cerrados mientras sostiene el DIU. En otra imagen, se puede ver el DIU apoyado al lado del recién nacido. El bebé nació sano, pesó tres kilos y permanece en observación con su madre, publicó Clarín este lunes.

El dispositivo intrauterino es una pequeña pieza de plástico flexible en forma de T. En ocasiones, también se denomina AIU (anticonceptivo intrauterino).

En la práctica, tras ser insertado en el útero de una mujer, el DIU está destinado a liberar cobre u hormonas para evitar que los espermatozoides fertilicen los óvulos. El pequeño dispositivo se coloca en el útero para evitar embarazos. Es duradero, reversible y uno de los métodos anticonceptivos más eficaces que existen.

Tanto los DIU de cobre como los hormonales evitan embarazos al cambiar la forma en que se mueve el esperma, para que no pueda llegar a un óvulo. Si el esperma no llega a un óvulo, no se puede producir un embarazo.