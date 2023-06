La historia emociona a los vecinos de La Rioja; un hombre publicó en las redes sociales un pedido de ayuda para conseguirle una bici a un nene de 9 años.

Ocurrió en Chepes, una pequeña localidad de La Rioja. Un hombre pidió una bicileta para ayuda a un chico del fútbol infantil, que vive a cuatro kilómetros de la cancha, y de su escuela también.

“¿Qué podemos hacer?”, se preguntó el hombre que hizo la publicación en las redes, agregando: “¿Una bici es mucho pedir? Alguno tendrá una que no use?”. Su mensaje estuvo acompañado por el número de su celular y una aclaración: “Si hay que arreglarle algo yo lo hago”.

El posteo, compartido hace dos días, llegó a Diolinda Vera, una vecina de Chepes, que al leer lo escrito por Fernando decidió contactarlo para ofrecerle un objeto muy especial.

La mujer tenía para darle la bicicleta de su hijo Kevin, que murió en septiembre de 2021 en un accidente. El adolescente iba en su bicicleta cuando lo embistieron de atrás. “Es lo que me hijo hubiese querido hacer”, dijo en relación a la donación.

“Mi hijo Kevin, de 16 años, fue atropellado por un conductor borracho. Desde ese día me volví dependiente de las redes, porque atravesé un largo camino pidiendo justicia con marchas y cortes de ruta. Todavía sigo esperando justicia por mi niño”.

El juicio por la muerte de Kevin terminó a principios de mayo. Durante los alegatos, el fiscal Julián de la Colina solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir para Joel Ávila, único imputado y procesado.

“El pedido de la bici me llegó por medio de otro amigo de las redes que tampoco conocía, y apenas ví que se trataba de un chico que quería cumplir sus sueños, ni lo pensé. No lo consulté con nadie. Me acuerdo de que esta bici estaba guardada y le escribí. Le dije que si era útil se la daba”, contó Diolinda.