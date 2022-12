En el sector de la Salud a nivel nacional advirtieron sobre una tendencia al alza de casos positivos de covid.

En este contexto, la región del Valle no es una excepción. “En Trelew tenemos notificados 10 casos activos, todos ambulatorios por suerte, pero no hay que quitar la mirada que esta situación está latente, y tenemos que seguir con los cuidados que ya conocemos para que no siga aumentando el número de casos” señaló en Radio Chubut el Dr. Eduardo Ramírez, director del Área Programática de la ciudad.

Explicó que una tendencia de aumento era de esperarse porque el virus llegó para quedarse y pueden surgir variantes. Recordó que la enfermedad presenta distinta sintomatología, y apunto que la mayoría de los casos presenta fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, congestión nasal, y en otros casos diarrea, vómitos, dolor de estómago, y en casos falta de olfato y gusto.

Ramírez hizo hincapié en que gracias a la vacunación la sintomatología es mucho más leve que en el comienzo de la pandemia, según consignó LU20.

Asimismo, señaló que está habilitada ahora la tercer dosis de refuerzo en todos los vacunatorios de la provincia, y precisó al respecto que en el segundo refuerzo hay un porcentaje d aproximadamente un 30% de mayores de 65 años, y un 10% en personas entre 18 y 59 años.

En cuanto a los casos, afirmó que es la población adulto-jóvenes es la que presenta más casos al tener mayor movimiento.