Trabajadores policiales de Chubut exigen mejoras salariales y condiciones laborales: "Es una miseria"

Tras el rechazo del aumento del 35% establecido por decreto por el Gobierno Provincial, desde el Consejo de Bienestar Policial (CoBiPol) buscan una respuesta concreta ante los reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.

Tras el encuentro con los ministros de Economía y Gobierno y Justicia, desde el gremio consideraron “insuficiente el aumento” y propusieron una recomposición del 40% en 5 cuotas iguales y acumulativas del 8% a partir del mes de agosto hasta diciembre y modificatoria del riesgo profesional.

“Nosotros estamos en apoyo al Consejo de Bienestar Policial que anoche pasó a la noche en la Jefatura de Policía y hoy están esperando al Jefe de Policía que se dirigió a la Casa de Gobierno a ver qué respuestas había obtenido sobre los últimos pedidos que le hicieron”, comentó Dante Rocha, referente de los jubilados del Chubut, en diálogo con ADNSUR.

Cuáles son los cinco "mejores" barrios de Comodoro según la inteligencia artificial

Sobre la postura del gobierno, Rocha aseguró que "es la misma, de que los van a atender recién el próximo miércoles. Estamos esperando comunicación con los compañeros de Rawson a ver qué hacemos de aquí en adelante y cómo continuamos, estábamos discutiendo justamente la postura nuestra para hacerle llegar a los delegados porque también de la misma forma nosotros consideramos que es insuficiente el aumento que nos han otorgado, por eso se fue al 40%, que el riesgo de vida que se le paga al policía en la calle también es una miseria, así lo voy a catalogar y que esto debe ser aumentado como corresponde”, agregó.

La impactante foto de un OVNI que sorprendió a un pueblo de Chubut

“Nosotros hemos tenido paciencia en nuestros tiempos, hemos tenido comprensión de la situación económica de la provincia, pero ahora también el Gobierno tiene que ponerse en el lugar de los trabajadores y comprender que la situación nuestra, de nuestras familias, se complica más día a día, más aún con los últimos acontecimientos económicos que nos acuden a todos”, lanzó contundentemente sobre el pedido que vienen exigiendo a los funcionarios.

¿Hay riesgo de autocuartelamiento?

Ante esta posibilidad, el referente policial mostró cautela y detalló la medida que están analizando en las últimas horas. "Nosotros somos hombres y mujeres de la democracia, no tenemos cuarteles, en tanto las medidas que se pueden llevar adelante son todas medidas en el marco de la democracia y del derecho. Nosotros trabajamos en dependencias que son dependencias públicas, no son cuarteles como se llamaba antiguamente, entonces eso hay que descartarlo de plano, acá no existe el acuartelamiento, esa figura hay que desterrarla de los movimientos policiales”, afirmó.

Salió a caminar y fotografió a un zorro albino en un cerro de Comodoro: "¿Alguien lo vio alguna vez?"

Posteriormente agregó que únicamente "hacemos manifestaciones en el marco de la democracia y del derecho si corresponde o no, si se toma esa medida será un paro, una huelga, pero todo amparado en el derecho constitucional, nada fuera del derecho constitucional, no, no está siendo analizado para nada en estos momentos, nosotros lo que estamos haciendo son movilizaciones de carácter pacífico tratando de que se visibilice nuestra situación y la de nuestras familias, pero que quede claro, nosotros también somos hombres y mujeres de la democracia”.

En un divertido video, consultaron a "porteños" ¿cómo se le dice a la gente de Comodoro?: las respuestas

Precisamente sobre las movilizaciones que se observaron en distintas localidades de Chubut, Rocha destacó que "falta acompañamiento. Hubo una movilización muy importante en la zona de Esquel, en pequeñas localidades del interior, obviamente nosotros también hubiésemos querido hacer lo mismo en Comodoro Rivadavia pero la situación climática no acompaña acá, ayer estuvimos bajo la nieve, estamos tratando de informarle a nuestros compañeros de qué se trata este 35% y este 40% y qué significa también el aumento al riesgo de vida para que se vaya tomando conciencia de qué es lo que se está reclamando desde el Consejo de Bienestar Policial y no se descarta que por ahí podamos realizar algún tipo de manifestación, pero por ahora no está en nosotros en nuestros planes poder movilizarnos y poder causar perjuicios a la comunidad”, cerró.