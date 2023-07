Los trabajadores autoconvocados del Ministerio de Salud se manifestaron hoy en Rawson y mantuvieron un encuentro con la ministra Myriam Monasterolo, en rechazo a un acuerdo firmado entre el gobierno y el gremios de la salud que entienden es un descuento compulsivo e inconsulto de sus haberes.



En diálogo con ADNSUR, Manuel Azocar, representante de un grupo de trabajadores del ministerio de Salud, recordó “desde la semana pasada, estamos en ‘asamblea permanente’. Nos nombramos ‘autoconvocados’ porque los cinco gremios que dicen representarnos se reunieron –en los últimos días- con el ministro de Gobierno, Cristiana Ayala, pero no participó la ministra de Salud. O sea que la pasaron por encima a ella como autoridad en el ministerio”.

“Estas siete u ocho personas con el ministro y algunos secretarios arreglaron descontarnos el 2% a más de 5000 empleados de Salud, los cuales no somos afiliados a ningún sindicato. Y ese es el interés del 2% de sacarnos de nuestros bolsillos. Ellos aducen que es por el uso del convenio colectivo de trabajo”, denunció.

“Ese descuento del 2% es compulsivo, queda de por vida y encima es mensual. Es un 2% del neto bruto de los trabajadores y estamos hablando de más o menos más de $70 millones. Lo que se recauda, el 25% va a las arca del ministerio y el otro 75% va dividido en los cinco sindicatos por mes”, precisó.

“Es impresionante la cantidad de plata. Es obvio que los hemos invitado a los representantes a que den la cara y que nos expliquen por qué tomaron esa medida a ‘espaldas’ de los trabajadores. Digo de ‘espaldas’ porque -en ningún momento- nosotros fuimos informados ni hicieron asamblea como todo gremio asambleísta decían ser en un momento. Hace años, dejaron de ser asambleístas”, reprochó.



“Toda decisión de sindicato la tienen que bajar a las bases que somos los trabajadores. Nosotros nunca fuimos informados. Los únicos que fueron informados fueron sus afiliados, pero nunca pensábamos que esto ya venía con resolución homologada”, lamentó.

“La primera nota que presentamos, la elaboramos nosotros y se la presentamos a la ministra a través de la cual damos a conocer -en primer lugar- el rechazo inmediato a esta incorporación a un nuevo artículo del Convenio Colectivo de trabajo que es el artículo 144”, indicó.

“En el 2013, el Convenio Colectivo lo ganamos con lucha y con mucho esfuerzo cuando no existían ni el SOYEAP ni el SISAP. Ahora, ellos son los primeros en estar reclamando este 2%”, repasó.

“En ese convenio había 143 artículos y ahora le agregaron al 144 que es solamente para hacer descuento este del 2%. Lo más cómico es que el 25% va para el Ministerio de Salud que va a comprar ropa, capacitación y concurso cuando este derecho siempre fue del Estado, de la patronal y no de los trabajadores”, consideró.

“Nosotros vamos a seguir en la Justicia con una medida cautelar y –posteriormente- con recursos de amparo para que este descuento se frene”, anticipó.



“El artículo que agregaron en el convenio no especifica el destino que los gremios tienen que hacer con los fondos. Este instrumento legal que es la resolución 836 ya es inválida. En principio, están aclarando que el 25% va a ser para el Estado cuando el mismo Convenio en unos artículos anteriores menciona que esta es una obligación y función plena del Estado. O sea, se están contradiciendo de un artículo a otro. Por otra parte, el 2% que ellos aplican es mayor al descuento mínimo que hace uno de los gremios que es el 1,75. Si fuera viable este descuento, no puede ser mayor que lo que descuenta los gremios y ahí tenemos dos errores graves en este alto administrativo lo cual se puede invalidar”, enumeró.

“En tercer lugar, la ministra de salud, Dra. Myriám Monasterolo no tuvo parte de esto según lo que ella nos dijo. Este Convenio trata solamente para los trabajadores del Ministerio de Salud y no para el Ministerio del Gobierno. Entonces, si a ella no van a aparecer, si ella no firma ni un acta referente a esto, también es improcedente”, añadió.

“Somos alrededor de 6500 trabajadores de salud en toda la provincia. De ese total, hay un 20% que están agremiados. Hay un gremio que tiene 68 y hay otros 2 que tienen 200 afiliados. Esta minoría no puede representar a la mayoría. Eso no se puede permitir ni concebir”, concluyó Azocar.