COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Vecinos de Km.5 se encontraron este miércoles con una imagen lamentable: el histórico lanchón totalmente destruído. Es que los obreros que trabajan en la pavimentación del Paseo Costero quisieron correrlo y terminaron desprendiendo todo el piso. Desde la Asociación de Rescate Histórico "Detrás del Puente", manifestaron su bronca ya que la barcaza forma parte del patrimonio histórico del barrio y debe ser preservado como tal.

"Se está trabajando en el Paseo Costero que está quedando espectacular, pero cuando llegaron al Lanchón, el personal de la obra se preguntó ¿Qué hacemos con esta basura? Y le clavaron la pala mecánica, lo levantaron y se desprendió todo el piso", contó Raquel Torres, referente de la Asociación de Rescate Histórico "Detrás del Puente".





En contacto con Radio del Mar, señaló: "Ayer tomé las fotos y uno de los chicos se empezó a reir, me dijo que eso sólo servía para el asado. Nosotros somos muy respetuosos porque forma parte de nuestro patrimonio histórico. Esta gente que está sementando y trabajando en la obra, lo sacó todo".

"A todos nos agarró de sorpresa esto", dijo y agregó: "nadie sabe quién es el supervisor de la obra, ni siquiera los que están trabajando. A nosotros nunca nos avisaron que iban a pasar por acá, nunca vimos ningún plano". Torres además aseguró que "la idea era que un especialista lo pueda restaurar en ese lugar, pero ahora la imagen es lamentable. Quedó destruido".

UN LANCHÓN HISTÓRICO

El muelle de Km.5 fue el primer puerto de Comodoro y por el año 1910 desembarcaron los primeros materiales, equipos y vehículos para montar la industria ferrocarrilera que marcó a ese sector. Los lanchones traían gente que venía como pasajera de los barcos que se encontraban anclados cerca de la costa. El último testigo era el viejo lanchón, que tenía más de 100 años. "Detrás del Puente" pidió insistentemente que lo protegieran y hasta elaboró un proyecto para cercarlo e iluminarlo con faroles.

Hace seis años, la asociación reunió a vecinos del barrio y juntos limpiaron el predio, detrás de la Escuela 111. Así, pudieron descubrir la embarcación de madera. Sin embargo, sin la atención permanente o la protección por parte del municipio, la basura volvió a acumularse y el lugar empezó a ser utilizado por algunos para tomar cervezas cuyas latas y botellas dejaban adentro de la barca.

La asociación Detrás del Puente siempre marcó como necesarias la recuperación de la ex estación del Ferrocarril; de la ex Gamela de técnicos de YPF; el lanchón del muelle y el mástil histórico. Sin embargo, luego de esto Torres no es optimista y considera que todos podrían tener un final idéntico.

El barrio Presidente Ortíz es patrimonio histórico, declarado por el municipio, pero de nada sirvió para cuidar, preservar y valorar cada uno de esos espacios.