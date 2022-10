Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, comenzaron su relación en medio de una mediática separación del jugador de la “Escaloneta” de Camila Homs, la madre de sus dos hijos.

Si bien con el tiempo se esperaba que todo quedará atrás. Un nuevo capítulo se abrió en la cadena de escándalos que rodea a la pareja. Esta vez una fuerte crisis entre la famosa pareja pasó a ser el tema de los programas de espectáculos.

Las versiones de ruptura tomaron un fuerte impulso en las últimas horas luego de que Luli Fernández, panelista en el programa Socios del Espectáculo, diera por hecho la separación.

"Del entorno de Camila Homs lo que me dicen es 'probablemente te salgan a desmentir porque está decidido que la noticia se de después del mundial’, pero me dicen que es un hecho, que la separación está concretada y que no habría vuelta atrás", afirmó.

¿Fin del amor? Los motivos por los que De Paul y Tini cortarían su relación después del Mundial

Y agregó que "él quería anunciar que el vínculo estaba interrumpido por ahora, porque estaría terminado. Pero que desde el entorno de Tini estaban insistiendo en que la noticia se de después del Mundial".

El jugador se encuentra en un dificil momento en lo deportivo, luego de que fuera descubierto que faltó a una práctica del Atlético de Madrid para escaparse con Tini Stoessel.

"Habría llamado a su mamá, Mónica, y le habría dicho que estaba harto de la situación. Que el papá de Tini lo había llamado y que le habría cortado el teléfono porque la situación no daba para más", reveló la panelista.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Tini estaba hasta hace horas en España grabando un comercial para una marca de cuidado capilar que la tiene contratada. Ella estaba en Barcelona, él estaba en Madrid y no se habrían cruzado pese a que están a dos horas de avión desde hace varios días”, agregó finalmente como el dato que confirmaría el fin de la relación.