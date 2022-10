Thelma Fardin habló sobre los efectos que sobre su salud ejerce el juicio por abuso sexual contra Juan Darthés en Brasil, su mirada sobre la Justicia y el tratamiento de las víctimas y lo que espera de los momentos definitivos del proceso.

"En el último tiempo me enfermé muy seguido, estoy muy vulnerable, muy débil de salud, ese es un gesto muy claro de lo que le pasa a mi cuerpo respecto del cansancio que tiene en relación a lo que viene soportando. Después de fechas en las que hay audiencias quedo reventada, si yo no freno, me frena mi cuerpo", expresó Thelma.

“A veces siento todo como una farsa donde hay gente que juega a la justicia y estamos las personas que realmente queremos construir un mundo más justo y tocamos las puertas de la justicia”, agregó la también activista feminista en diálogo con Télam.

El próximo 20 de octubre deberá declarar Darthés en la última instancia previa a la sentencia y la actriz afirmó que ella estará allí.

“Yo quiero presenciarla y lo voy a hacer desde la fiscalía en Argentina. Ellos en algún momento pidieron que no esté presente y yo quiero estar, espero tener la fuerza y la salud para poder escuchar”, cerró.